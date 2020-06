Förderung: Unterstützung in Zeiten der Veränderung

Wesermarsch /Varel Workshops für berufstätige Frauen und Wiedereinsteigerinnen bietet die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft Jade-Weser an. Am 1. Juli geht es von 9 bis 12.3o Uhr um die ersten Tage in einem neuen Job. Die Teilnehmerinnen treffen sich in den Räumen der Wirtschaftsförderung Wesermarsch, Max-Planck-Straße 4, in Brake. Es doziert Raphaela Gerdes-Schmidt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Hohe Erwartungen

Diese Veranstaltung will den Teilnehmerinnen zeigen, wie die ersten Monate an einem neuen Arbeitsplatz gelingen können und die ersten Hürden tiefenentspannt überwindbar sind.

Dabei entscheiden die ersten Monate, ob die neue Arbeit ein Erfolg oder Misserfolg wird. Die Erwartungen am Anfang sind auf beiden Seiten hoch. Die Kollegen und auch die Chefin wollen sehen, ob sie die richtige Wahl getroffen haben und als neue Kollegin möchten man ebenfalls einen guten Eindruck machen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

MittwochMittag - Der Wirtschafts-Newsletter Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Projekt für Frauen

Frauen beim Wiedereinstieg oder in beruflicher Veränderung zu unterstützen, ist Ziel des Gemeinschaftsprojektes der Wirtschaftsförderung Wesermarsch und des Landkreises Friesland.

Informationen zu den Angeboten der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft Jade-Weser gibt es bei Gaby Koopmann (Telefon: 04401/996914, E-Mail: frauen-und-wirtschaft@wesermarsch.de). Sie beantwortet auch gerne Fragen.

Anmeldung bei der Wirtschaftsförderung unter https://events.wesermarsch.de/