Weitere Infizierte mit Coronavirus

Wesermarsch Am Wochenende ist die Zahl der labordiagnostisch bestätigten Coronafälle im Landkreis Wesermarsch weiter angestiegen. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, sind in Lemwerder und in Berne jeweils eine erkrankte Person hinzugekommen. Insgesamt wurden in der Wesermarsch bis Sonntag 62 Covid-19-Fälle registriert, von denen zehn Personen als derzeit erkrankt gelten, 51 Personen sind genesen, eine ist verstorben. Sieben Erkrankte gibt es derzeit in Lemwerder, zwei in Berne und einen Fall in Elsfleth. Nachdem es in der Wesermarsch drei Wochen lang keine bestätigten Infektionen gegeben hatte, ist die Zahl der Infizierten nun sprunghaft angestiegen, weshalb Landrat Thomas Brückmann dringlich zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln mahnt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen