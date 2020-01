Abbehausen Um den Hochwasser- und Katastrophenschutz in der Wesermarsch geht es in der ersten Veranstaltung der Arbeitsgruppe Landesgeschichte des Rüstringer Heimatbundes bei einem heimatkundlichen Klönabend in Abbehausen. Dabei werden Dr. Frank Ahlhorn und Dr. Helge Bormann über Ergebnisse des EU-Interreg-Projekts FRAMES informieren.

Die Veranstaltung findet statt an diesem Dienstag, 7. Januar, im Landhotel Butjadinger Tor in Abbehausen. Sie beginnt um 19.30 Uhr. Jedermann ist willkommen. Der Eintritt ist frei.

Wie sind die Bürger in der Unterweserregion über Klimawandel Hochwasser- und Katastrophenschutz informiert? Wie ist die Wirtschaft auf Hochwasser und Stromausfall vorbereitet? Diese und weitere Fragen wurden in einer Umfrage anlässlich des EU-Projekts FRAMES gestellt, um eine Arbeitsgrundlage für die Gefahrenabwehr und den Katastrophenschutz in der Wesermarsch zu erarbeiten.

In enger Zusammenarbeit mit den Institutionen, Organisationen sowie den Verantwortlichen für den Katastrophenschutz im Landkreis wurden verschiedene Herausforderungen erarbeitet.

Der Vortrag wird den Hintergrund des europäischen Projektes FRAMES und die in Deutschland erzielten Ergebnisse und Erkenntnisse beleuchten. Es werden praktische Hinweise an die Bevölkerung gegeben, genauso wie die Thematisierung der Hilfestellung für Landwirte in einem ländlich geprägten Landkreis.

Dr. Frank Ahlhorn ist in Waddens geboren und promovierte in Geographie an der Universität Kiel. Er ist heute selbstständig und führt zusammen mit einem Partner die Firma Küste und Raum GbR. Der zweite Vortragende, Dr. Helge Bormann, promovierte an der Universität Bonn. Er hat heute eine Professur für Hydrologie an der Universität Oldenburg und ist Leiter des Forschungsmanagements an der Jade Hochschule in Oldenburg.

Beide Vortragende haben zwischen 2008 und 2011 das EU-Interreg-Projekt „Climate Proof Areas“ in der Wesermarsch durchgeführt