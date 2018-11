Abbehausen Entgegen bisheriger Erwartungen des Kreislandvolkverbandes können nun doch auch einige Grünlandbetriebe in der Wesermarsch vom Dürrehilfeprogramm des Bundeslandwirtschaftsministeriums profitieren. Das haben Kreislandvolk-Vorsitzender Dr. Karsten Padeken und Geschäftsführer Manfred Ostendorf am Donnerstag bei einer Versammlung von rund 30 Landwirten im Landhotel Butjadinger Tor in Abbehausen mitgeteilt.

Eckpunkte

Zwar sei die Richtlinie noch nicht bekannt und es gebe auch noch keine Antragsvordrucke, aber die Eckpunkte seien nun gesetzt und danach könne davon ausgegangen werden, dass eine ganze Reihe von Betrieben aus der Wesermarsch die Voraussetzungen erfüllen, um Gelder bewilligt zu bekommen.

Manfred Ostendorf verwies auf den aktuellen Bericht in der NWZ-Ausgabe vom Donnerstag. Danach können nach dem für viele Landwirte existenzbedrohenden Rekord-Dürresommer jetzt Hilfsanträge gestellt werden.

Laut Landwirtschaftskammer müssen die Betriebe im Laufe des Novembers nachweisen, welche Ernteverluste sie hatten und wie dadurch ihre Existenz gefährdet ist. Für Niedersachsen stehen 35,6 Millionen Euro zur Verfügung. Bis zu 50 Prozent eines belegten Schadens können als Dürrehilfe gewährt werden.

Voraussetzung für eine Hilfszahlung ist, dass die Jahresernte mindestens 30 Prozent geringer war als im Durchschnitt der letzten drei Wirtschaftsjahre.

Maximal werden 500 000 Euro gezahlt. Auf Dürrehilfen können rund 2000 existenzbedrohte Bauern in Niedersachsen hoffen. Laut Manfred Ostendorf ist die Zeit für Anträge eng bemessen: vom 1. bis 30. November.

Die Voraussetzung einer Ernteeinbuße von mindestens 30 Prozent ist laut Manfred Ostendorf nach Einschätzung der Landwirtschaftskammer mit Einbußen von 50 Prozent im Ammerland, 45 Prozent in Friesland und 40 Prozent im Großteil der Wesermarsch überschritten. Im Einzelfall komme es darauf an, inwieweit der Schaden von 40 Prozent bei Betrieben unterschritten wird, die auch Mais geerntet haben. Denn die Maisernte sei besser ausgefallen als die Grasernte.

Aber laut Manfred Ostendorf zählt nicht allein ein Ernteausfall von mindestens 30 Prozent als Voraussetzung für eine Dürrehilfe. Hinzu kommen weitere Hürden wie positive Einkünfte, Einkünfte aus anderen Bereichen (zum Beispiel Windenergie), Einkommen einer berufstätigen Ehefrau und auch Vermögensverhältnisse. Denn Dürrehilfe werde nur an die Betriebe gezahlt, die tatsächlich existenzbedroht sind.

Strukturwandel

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis Wesermarsch ist in den vergangenen drei Jahren im Zuge eines verstärkten Strukturwandels infolge der Milchpreiskrise deutlich zurückgegangen: nach Angaben von Manfred Ostendorf von 520 auf jetzt 430.

Kreislandvolk-Vorsitzender Karsten Padeken berichtete, dass die Grünlanderträge (Gras für die Silage) in diesem Jahr infolge der langen Trockenzeit um 30 bis 50 Prozent zurückgegangen sind. Dagegen waren die Erträge des Maisanbaus recht gut. Manche Milchbauern ernten nicht nur Gras, sondern bauen auch Mais an als Beifutter für die Milchkühe. Das Hauptfutter ist aber Gras.

Nach Einschätzung des Kreislandvolk-Vorsitzenden hilft das zurzeit gute Wetter, weil die Tiere länger auf den Weiden bleiben können. Im Winter werden jedoch bei einigen Betrieben die Futtervorräte knapp.