Abbehausen In diesem Jahr wendet sich die Touristikgemeinschaft Wesermarsch dem „grünen Herzen“ des Landkreises zu. Das Themenjahr steht unter dem Motto „Landleben-Landliebe“. Die Wesermarsch, die Deutschlands größte zusammenhängende Grünlandregion ist, soll mit mit ihren landtouristischen Angeboten verstärkt in den Fokus gerückt werden.

Zur ersten Veranstaltung in der Reihe „Landleben-Landliebe“ laden Akteure aus Tourismus und Landwirtschaft für Mittwoch, 7. Februar, ein. Dabei handelt es sich um einen Informationsabend für alle Interessierten und besonders für Landwirte. Beginn ist um 20 Uhr im Butjenter Brauhaus in Nordenham-Abbehausen an der Butjadinger 65.

Die Touristikgemeinschaft Wesermarsch betont, dass der Landtourismus im Trend liege und ein großes Potenzial habe. Angebote für Urlauber seien eine gute Möglichkeit für Landwirte, sich ein zweites geschäftliches Standbein aufzubauen. Bei der Veranstaltung im Butjenter Brauhaus sollen verschiedene Konzepte erläutert und Fragen beantworten werden. Vor Ort sind Praktiker aus Tourismus und Landwirtschaft, die Beispiele schildern und Tipps geben. Anschließend besteht die Gelegenheit zur Diskussion und zum Gedankenaustausch.

Anmeldungen für den Infoabend sind bis Mittwoch, 31. Januar, möglich unter der E-Mail-Adresse breuker@wesermarsch.de, unter Telefon 04401/ 856123 oder auf der Homepage events.wesermarsch.de. Veranstalter sind Touristikgemeinschaft Wesermarsch, die Arbeitsgemeinschaft Urlaub & Freizeit auf dem Lande, die Landwirtschaftskammer, der Kreislandvolkverband Wesermarsch und der Kreislandfrauenverband Wesermarsch.