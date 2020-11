Abfallentsorgung in Butjadingen: Schadstoffe am Mobil abgeben

Butjadingen Das Schadstoffmobil der GIB-Abfallwirtschaft macht in der kommenden Woche in Butjadingen Station. Am Mittwoch, 11. November, steht es an folgenden Orten in der Gemeinde:

• Burhave, Kirchplatz (9 bis 9.30 Uhr); •

• Ruhwarden, Parkplatz der Genossenschaft (10 bis 10.20 Uhr); •

• Tossens, Münstermannweg (10.40 bis 11.10 Uhr);•

• Eckwarden, Parkplatz der Raiffeisenbank (11.30 bis 11.50 Uhr) und •

• Stollhamm, Parkstreifen an der Hauptstraße (13.40 bis 14.10 Uhr).

Zu Schadstoffen, die nicht in den Hausmüll gehören, sondern an dem Mobil abgegeben werden können, zählen Abfluss- und Backofenreiniger, Chemikalien, Düngemittel, Klebstoffe, Lacke, Lösemittel, Nagellack, Nagellackentferner, Parfüms und Duft-Öle. Die Schadstoffe sollten nach Mitteilung der GIB möglichst in verschlossen Originalbehältern abgeben und auf keinen Fall einfach abgestellt werden, sollte sich das Schadstoffmobil einmal verspäten. Beim Abgeben gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln.

Mehr Informationen gibt es bei der Abfallberatung der GIB unter Telefon 04401/988866 oder im Internet.