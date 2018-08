Alse Das Dorf Alse ist eine der schönsten Ansiedlungen in der Wesermarsch. Gleich dahinter, in Richtung Weserdeich, lockt seit diesem Sommer eine weitere Attraktion Spaziergänger und Radfahrer an: ein Sonnenblumenfeld, verteilt auf zwei Wiesen.

Die Landwirtin Mareike Lüers aus Havendorferberg hat das insgesamt 3,5 Hektar große Feld im Frühjahr angelegt. Jetzt stehen die Sonnenblumen in voller Blüte – Tausende müssen es sein. Schon von weitem ist das leuchtende Gelb ihrer Blütenkörbe zu sehen. Nicht nur Menschen freuen sich an diesem in der Grünlandregion Wesermarsch seltenen Anblick, auch Vögel und Insekten haben das Feld für sich entdeckt. Vögel fressen sich an den Blüten satt, und Hummeln sind scharf auf den Nektar.

Vier Bienenvölker

Dazu kommen vier Bienenvölker, die der Rodenkircher Imker Frank Wiemer hier angesiedelt hat. Ein kleines Schild, an einen Holzpfahl genagelt, warnt Menschen, die übers Heck klettern, um näher an die Sonnenblumen heranzukommen, vor den Stechinsekten: „Vorsicht, Bienen!“

Die Bienen übernehmen jetzt die Rolle, die Mareike Lüers und ihr Mann Hergen hier bis zum vergangenen Jahr ausgefüllt haben: Sie ernten. Für das Landwirtsehepaar sind die 3,5 Hektar nun eine Brache – und zwar fünf Jahre lang. Denn so lange gehört die Fläche zum Programm Blühstreifen 2 (BS2), das die Landesregierung 2015 aufgelegt hat. Wenn ein Landwirt eine Ackerfläche aus der Produktion nimmt und dort Blumen ansät, wird er dafür entschädigt.

Mareike Lüers hat sich im vergangenen Jahr für die Teilnahme entschieden. Denn die Flächen, auf denen acht oder neun Jahre lang der Mais gedieh, liegen weit weg vom Hof, und die Erntefahrzeuge mussten den Hin- und Rückweg durch Alse nehmen. Im vergangenen Herbst kam es dann ganz dicke: Wegen der anhaltenden Regenschauer drohte die Ernte auszufallen, das Ehepaar Lüers musste ein Raupenfahrzeug aus den Niederlanden bestellen, um den Mais bergen zu können.

Damit ist fürs Erste Schluss. Mareike Lüers beantragte bei der Landwirtschaftskammer und bei der unteren Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung die Teilnahme am Blühstreifenprogramm und bekam eine Zusage. Ende April wurden die Flächen gepflügt und dann fein gemacht, Anfang Mai säten die Landwirte eine für dieses Programm zertifizierte Blütenmischung aus, die nicht im Handel erhältlich ist.

Vom Mississippi an die Weser Die Sonnenblume stammt aus der Neuen Welt, ihre Wildform war ursprünglich von Kanada bis Mexiko verbreitet. Indianer bauten sie schon um 500 vor Christus am Mississippi an; die Inkas in Peru verehrten die Sonnenblume als Abbild ihres Gottes. Spanische Seefahrer brachten Samen der Sonnenblume 1552 nach Europa, wo sie zunächst als Zierpflanze angebaut wurde. Etwa 50 Jahre später lernten sie Menschen, die Kerne für Backwaren oder als Kaffee-Ersatz zu verwenden. Erst seit dem 19. Jahrhundert wird sie auch als Ölpflanze genutzt.

Sonnenblumen machen nur sechs Prozent dieser Blütenmischung aus, aber die bis zu mannshohen Gewächse dominieren das Bild. Doch Mareike Lüers freut sich auch an den vielen anderen Pflanzen: Zuerst blühten im Juli der Senf und die Bienenweide, dann der Lein mit seiner himmelblauen Farbe. Buchweizen, Borretsch, Ringelblume, Schafgarbe und Spitzwegerich breiteten sich aus. Besondere Freude hat Mareike Lüers neben den Sonnenblumen aber am Incarnatklee, dessen Kerzen blutrote Spitzen haben.

Sie ist erstaunt, wie wenig die Trockenheit den Pflanzen geschadet hat. „Zuerst habe ich mich kaum hergetraut, weil ich dachte, dass die Pflanzen gar nicht richtig wachsen“, sagt sie. Doch der qualitativ hochwertige Boden aus junger Seemarsch wird seinen Beitrag zum Gelingen geleistet haben.

Mulchen statt ernten

Im September rücken dann doch Erntemaschinen an. Sie mähen und zerkleinern die Pflanzen, die als Mulch liegenbleiben und sich bis zum Frühjahr wieder aussäen. Geld verdient Familie Lüers damit nicht. Aber ein Teil der Einbußen wird durch die Subventionen ausgeglichen. Dazu kommt, dass Arbeit gespart wird. Außerdem bleiben dem Hof noch 88 Hektar Maisanbauflächen übrig, deren Erträge ausschließlich verfüttert werden und nicht etwa in die Biogasanlage kommen, wie Mareike Lüers betont.

In der Wesermarsch gibt es nur fünf oder sechs Landwirte, überwiegend in Butjadingen und Moorriem, die das BS2-Programm nutzen, berichtet Thomas Garden von der Unteren Naturschutzbehörde. Der Grund liegt darin, dass dieses Programm für Ackerflächen gilt, die Wesermarsch aber hauptsächlich aus Grünland besteht, ergänzt Marlene Kohnen von der Bezirksstelle Oldenburg-Nord der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. „Es ist ein Programm des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums, für das wir werben.“

Dieses Programm gehört zu den sogenannten Agrarumweltmaßnahmen. Jeder Landwirt muss fünf Prozent seiner Ackerflächen als ökologische Vorrangfläche ausweisen, und die Teilnahme an dem BS2-Programm ist eine Möglichkeit, dieser Verpflichtung nachzukommen, erläutert Marlene Kohnen.

In Vorleistung gegangen

Mareike Lüers musste dafür, wie alle anderen Teilnehmer auch, zunächst in Vorleistung gehen. Im vergangenen Jahr wurde ihr Antrag bewilligt, in diesem Jahr hat sie die Flächen vorbereitet und die Pflanzen angesät, und erst im nächsten März wird sie die erste Zahlung bekommen. In der Zwischenzeit muss sie jede Ausgabe und jeden Bearbeitungsschritt – vom Pflügen über den Kauf der Samen bis zum Mulchen – lückenlos dokumentieren. Denn bei der Landwirtschaftskammer gibt es einen Prüfdienst, der genau guckt, was der Bauer mit den Subventionen aus Steuermitteln macht.

Den Spaziergängern und den Radfahrern, den Hummeln und den Bienen kann das egal sein. Sie freuen sich einfach an dem schönen Sonnenblumenfeld. Und das freut auch Mareike Lüers: „Wir Landwirte müssen für alle sichtbare positive Signale setzen.“