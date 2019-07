Atens Viele Kunden kaufen lieber bequem am heimischen Laptop ein, anstatt in die Geschäfte vor Ort zu gehen. Oft bieten Online-Händler die Produkte auch noch günstiger an. Der Konkurrenzdruck für die lokalen Geschäfte wird immer stärker. Für Ilona Tetzlaff, Geschäftsführerin von Nordenham Marketing & Touristik (NMT), ist es deshalb besonders wichtig, dass die Einzelhändler einen persönlichen Kontakt zum Kunden pflegen. „Nordenham bietet viele Möglichkeiten, einkaufen zu gehen. Und das Einkaufserlebnis ist ein nicht zu unterschätzender Faktor“, ist sie überzeugt.

Persönlicher Kontakt

Genau auf diesen persönlichen Kontakt zum Kunden setzen auch Caren und Mike Wagner vom Geschäft Scharf Kochen (Atenser Allee 34). Dafür wurden sie sogar schon mit einem Preis ausgezeichnet. In dem Wettbewerb „Gemeinsam aktiv – Handeln vor Ort“ ging es darum, frische Ideen und Konzepte für die Belebung des Einzelhandels in Städten und Gemeinden mit bis zu 50 000 Einwohnern zu entwickeln.

Bei der Aktion „Blind-Tasting“ sollen die Kunden von Scharf Kochen einmal die eigenen Essgewohnheiten durchbrechen. Die Teilnehmer wissen vorher nicht, was sie erwartet: ob ein Kochkursus im Möbelhaus, ein Rum-Tasting oder ein Messerschärf-Lehrgang. Dabei werden auch andere Geschäfte einbezogen. Dieses Konzept überzeugte die Jury des landesweiten Wettbewerbs. Mike und Caren Wagner sicherten sich dort den zweiten Platz in der Kategorie Einzelhandel.

Mit einem Schärfdienst hat das Geschäft in Atens angefangen. Das war vor mehr als zehn Jahren. Während Caren Wagner vorrangig im Verkauf arbeitet, kümmert sich Mike Wagner um den Schärfdienst. In seiner Werkstatt schärft er Messer, Sägen und Heckenscheren. Eine persönliche Beratung gibt es natürlich dazu.

„Bei Küchenmessern ist es enorm wichtig, dass sie nicht in die Spülmaschine gelegt werden, da die Chemikalien schlecht für die Klinge sind“, betont Mike Wagner. Außerdem sei der Untergrund zum Schneiden sehr wichtig. Ein Holzbrett sei ideal. Doch wie viele Messer braucht man in der Küche eigentlich? „Mit drei Messern – Brotmesser, Kochmesser und Schälmesser – ist man gut aufgestellt“, meint der Experte.

In dem Geschäft an der Atenser Allee, in dem Caren und Mike Wagner alles rund um das Thema Kochen anbieten, setzt Caren Wagner auf eine weitere kundenorientierte Strategie: „Wir möchten den Kunden selbst schmecken, fühlen und riechen lassen“, sagt sie. Deshalb dürfen die Kunden die Produkte im Laden selbst testen.

Die Regale sind prall gefüllt mit Whiskey, Gin und Rum aus verschiedenen Ländern. Der Rum stammt aus der Karibik, den Philippinen, Peru und weiteren Staaten. „Die Kunden können gerne vorbeikommen, um einen Schluck zu probieren“, sagt Mike Wagner. Unter den Ginsorten mischt auch ein Nordenhamer Gin („Norgin“) mit.

Neben alkoholischen Getränken stehen viele Öl- und Essigsorten für den geschmacklichen Erkundungstrip bereit. So wird der Besuch in dem Geschäft zu einem persönlichen Erlebnis. Ein Vorteil, den ein Online-Shop nicht hat. Mike und Caren Wagner setzen deshalb bewusst den Schwerpunkt auf den stationären Einzelhandel. Sie haben zwar auch einen Internetauftritt und eine Facebook-Seite für ihr Geschäft, aber keinen Online-Shop.

„Wir gehen auf die großen Messen in Frankfurt und Hamburg, um aktuelle Trends oder Produkte zu filtern“, sagt Caren Wagner. Für sie sei es wichtig, die Produktpreise im Internet zu vergleichen, um konkurrenzfähig zu sein.

Besondere Spezialität

Auch ihre individuellen Präsentkörbe, zum Beispiel für Geburtstage oder Jubiläen, kommen bei den Kunden gut an. Darauf hat sich das Paar spezialisiert. „Die Kunden rufen mich oft sehr spontan an. Genau nach ihren Vorstellungen steht am nächsten Tag ein gut gefülltes Körbchen für sie bereit“, sagt die Geschäftsfrau lächelnd.

Für seine Kunden denkt sich das Paar immer wieder neue Aktionen aus. Als nächstes sind unter anderem zwei Kochveranstaltungen im Wohncenter Nordenham geplant, verraten die beiden schon vorab.