Eventfieber: „Dieses Jahr wird wohl ein Totalausfall“

Atens „Im Moment kämpfe ich mit meinem Geschäft ums überleben“, sagt Arischa Schmitz. Hochzeiten haben normalerweise im Mai Hochsaison. Arischa Schmitz und ihr Team von Eventfieber wären jetzt jedes Wochenende unterwegs.

Große Feiern sind ihre Spezialität. Sie sorgen für individuelle Dekorationen von der Einladung bis zur Stuhlhusse. Sie kreieren Gästebücher, verleihen Geschirr und im Rundum-sorglos-Paket vermittelt Arischa Schmitz auch Fotografen, Floristen und alles, was zu einem gelungenen Fest dazu gehört. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist nichts mehr wie es war.

Terminbuch war voll

„Wir hatten gerade Tausende Euro in das neue Geschäft an der Atenser Allee investiert. Das Terminbuch war voll. Die Einnahmen schienen gesichert“, sagt Arischa Schmitz. „Wer konnte denn mit so etwas rechnen“, fügt sie kopfschüttelnd hinzu.

Gerade Hochzeiten sind ein Saisongeschäft. Im Winter haben Arischa Schmitz und ihr Team meist nicht viel zu tun. Dafür sind sie ab Mai im Dauerstress. Doch im Mai 2020 haben sie noch keine einzige Hochzeit ausgerichtet.

Ihre sieben Mitarbeiterinnen sind auf 450-Euro-Basis beschäftigt. Für sie kann Arischa Schmitz nicht einmal Kurzarbeitergeld beantragen. „Im Moment arbeiten sie nicht und werden auch nicht bezahlt“, sagt Arischa Schmitz. „Gott sei Dank ist keine von ihnen die Hauptverdienerin in der Familie. Aber das Geld fehlt natürlich trotzdem im Portemonnaie“, ist sich Arischa Schmitz selbstverständlich bewusst.

Viele Kunden haben ihre Feiern nun erst einmal auf den Herbst oder gleich auf das nächste Jahr verschoben. Eine Garantie, dass im Herbst wieder große Feiern stattfinden können, gibt es natürlich nicht. „Und selbst wenn man dann wieder feiern darf, weiß man nicht, ob die Gäste auch feiern wollen. Man kann zwar 100 Leute einladen, aber wenn keiner zur Feier kommt, nützt es dem Brautpaar auch nichts“, sagt Arischa Schmitz ganz pragmatisch. „Dieses Jahr wird für uns wohl ein Totalausfall“, sagt sie nüchtern.

Denn auch wenn die meisten Kunden ihre Feiern auf das nächste Jahr verschoben haben, bedeutet das nicht, dass Arischa Schmitz und ihr Team im nächsten Jahr die doppelten Einnahmen haben. „Wir können nicht mehr Aufträe annehmen, als wir bearbeiten können. Ich möchte keine Feier annehmen, wenn ich nicht sicher bin, dass wir da 100 Prozent leisten können“, sagt sie.

Ihr Termin-Kalender für 2021 ist schon so gut wie voll. Aber das sind alles Kunden, die eigentlich in diesem Jahr hätten feiern wollen. „Platz“ für neue Kunden hat sie kaum noch. „Oder der Kunde muss mit dem Termin schon sehr, sehr flexibel sein“, sagt sie.

In ihren neuen Räumen im ehemaligen Möbelhaus Stenge an der Atenser Allee bietet sie auch verschiedene Geschenkartikel an. Damit versucht sie sich im Moment über Wasser zu halten. Sie kooperiert sie mit einigen Kleinunternehmern aus der Region. So verkauft sie zum Beispiel selbstgenähte Babykleidung und Accessoires wie Schnullerketten, Kuscheltiere, Tees, Süßgkeiten und vieles mehr. Hinzu kommen – gerade jetzt zum anstehenden Vatertag – Geschenkboxen mit den Butjenter Biersorten aus dem Brauhaus von Udo Venema. Auch Gin- und Rum-Boxen hat Arischa Schmitz in ihr Sortiment aufgenommen.

Neues Sortiment

Passend zur Corona-Pandemie verkauft sie jetzt auch verschiedene Stoffe für Behelfsmundschutzmasken, die auf Wunsch auch individuell bedruckt werden können. Dazu bietet sie Clips für die Ohren an, eine Art Halterung, in die die Stoffe einfach einzuspannen und leicht auszutauschen sind. Die „Corona-Kralle“ gehört jetzt ebenfalls zu ihrem Sortiment. „Mein Sohn ist auf dem Gymnasium. Bevor dort der Unterricht wieder los ging, bekamen wir eine E-Mail mit allen möglichen Vorschriften. Die Schüler sollen zum Beispiel die Türklinken nicht berühren“, sagt Arischa Schmitz.

Also fingen sie und ihr Mann an zu tüfteln und heraus kam die Corona-Kralle, eine Art Haken mit Griff, der es ermöglicht, Türklinken zu öffnen oder auch einen Einkaufswagen zu schieben, ohne ihn anfassen zu müssen. „Man kann damit auch den Pin beim bargeldlosen Bezahlen eintippen“, sagt Arischa Schmitz.

„Aus Krisen entstehen Ideen“, versucht sie, die Situation gelassen zu sehen. Und so sind sie und ihr Team auch weiter kreativ und versuchen, neue Ideen umzusetzen, um irgendwie durch die Corona-Krise zu kommen.