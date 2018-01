Atens Er versucht gar nicht erst, die Lage schön zu reden. Holger Wührmann bringt das Problem schonungslos auf den Punkt: „Wir haben im Handwerk sehr große Schwierigkeiten, Leute zu finden“, sagt der Elektromeister und Betriebswirt, „das ist Tatsache.“ Der 53-Jährige Nordenhamer weiß, dass die Betriebe angesichts des „extremen Fachkräftemangels“ sich etwas einfallen lassen müssen, um bei der Suche nach Personal erfolgreich zu sein. Aus dieser Erkenntnis heraus ist die Idee entstanden, Interessenten für eine freie Stelle in seinem Unternehmen mit einer Wechselprämie in Höhe von 1000 Euro anzulocken. Dass die Geldköder-Methode bei anderen Firmeninhabern aus der Branche nicht gut ankommt, nimmt Holger Wührmann in Kauf.

Kritik von Kollegen

Kaum war die Stellenausschreibung mit der 1000-Euro-Offerte im Internet veröffentlicht, gingen die ersten Beschwerden bei der Wührmann Elektrotechnik GmbH ein. Geschäftsführer Holger Wührmann nimmt die Kritik gelassen hin, weil er davon überzeugt ist, dass solche „Impulse“ im Buhlen um neue Mitarbeiter mittlerweile unverzichtbar sind.

15 000 Lehrstellen im Handwerk bleiben unbesetzt Unter Nachwuchsmangel leidet das Handwerk in ganz Deutschland. „Wir haben volle Auftragsbücher. Manche Betriebe können inzwischen aber keine weiteren Aufträge mehr annehmen, weil ihnen schlicht das Personal fehlt, um diese Aufträge abzuarbeiten“, sagt der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerk (ZDH), Hans Peter Wollseifer. Über 40 Prozent der Handwerksbetriebe suchen nach Angaben des Zentralverbandes Fachkräfte und Auszubildende. Im vergangenen Jahr blieben etwa 15 000 Lehrstellen unbesetzt. Die hohe Studierneigung bei gleichzeitig weniger Schulabgängern pro Jahrgang wird zunehmend zu einem Problem für das Handwerk. Daher fordert der Zentralverbandes eine Neuausrichtung des Bildungssystems.

Die Sorge mancher seiner Kollegen, mit der Wechselprämie werde ein Fass geöffnet und bald mit immer höheren Beträgen gepokert, hält er für unbegründet. Holger Wührmann verweist darauf, dass derartige Lockmittel in anderen Branchen längst üblich seien. Zum Beispiel habe das Hafenunternehmen Rhenus Midgard für seinen Standort in Nordenham einen Lokführer gesucht und dafür einen Antrittsbonus in Höhe von drei Monatsgehältern angepriesen.

Der Elektromeister glaubt, dass die Höhe der Wechselprämie gar nicht ausschlaggebend ist. „Es geht nur um einen Anreiz“, sagt Holger Wührmann. Damit zielt er auf Fachkräfte, die an ihrem bisherigen Arbeitsplatz unzufrieden sind und sich noch nicht zum Absprung durchringen konnten.

Holger Wührmann geht davon aus, dass sich der Personalnotstand in den nächsten Jahren weiter verschärft. Dank der guten Konjunktur sind die Auftragsbücher im Handwerk gut gefüllt. Aber ohne Fachkräfte wird es schwer, die Aufträge abzuarbeiten. „Wir kommen da jetzt schon kaum noch hinterher“, sagt Holger Wührmann. Die demografische Entwicklung und auch die Bildungsstruktur, die immer mehr auf Abitur und Studium ausgerichtet ist, macht den Handwerksbetrieben bei der Nachwuchssuche das Leben schwer.

Bei der ersten Ausschreibung der Technikerstelle bei Elektro Wührmann – ohne Prämienangebot – gingen gar keine ernsthaften Bewerbungen ein. Der zweite Anlauf in der vergangenen Woche, der von der 1000-Euro-Offerte begleitet war, brachte mehr Erfolg. Immerhin zwei Interessenten haben sich darauf gemeldet.

Im Vergleich zu den früheren Zeiten ist das aber immer noch eine mehr als dürftige Resonanz. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatten die Firmeninhaber angesichts der Vielzahl an Bewerbungen die Qual der Wahl. Heute müssen sie froh sein, wenn sich überhaupt jemand für ein Jobangebot interessiert.

Holger Wührmann setzt auch auf die Nachwuchsförderung in den eigenen Reihen. In seinem Unternehmen sind derzeit sechs Auszubildende tätig, zwei weitere kommen im August hinzu. Darüber hinaus nimmt der seit 1960 in Atens ansässige Betrieb, den Holger Wührmann gemeinsam mit Tobias Schröder leitet, gerne Praktikanten auf. „Das ist ein gutes Instrument für die Gewinnung von Auszubildenden“, sagt Holger Wührmann.

Nachwuchs fördern

Der Geschäftsführer ist sich darüber im Klaren, dass viele junge Leute lieber einen Job in der Industrie haben wollen, weil sie dort mehr verdienen können. Aber das Handwerk habe auch seine Vorzüge, betont Holger Wührmann: „Die Arbeit ist abwechslungsreich, man hat viel Kontakt mit Menschen und kann sich mit dem Geleisteten identifizieren.“ Zurzeit sind 29 Mitarbeiter in dem Unternehmen beschäftigt. „Drei bis vier könnten wir noch gebrauchen“, sagt er.