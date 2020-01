Atens Den Krähenkrach sind die Anlieger des Friedeburgparks schon gewohnt, in den nächsten Wochen müssen sie sich auch auf den Lärm von Kettensägen einstellen. Der Bauhof der Stadt Nordenham will in der Atenser Grünanlage einige Bäume fällen und eine auf mehrere Jahre angelegte Aufräumaktion starten. Das bedeutet, dass der Wildwuchs schrittweise verschwindet, um Platz zu schaffen und mehr Licht in den 1907 angelegten Park zu bekommen. Stellenweise sind nach Angaben des Bauhofleiters Rainer Stoffers auch Neuanpflanzungen geplant.

Ein Jahr älter als die Stadt Nordenham Am 1. Mai 1907 hatte die feierliche Einweihung des Restaurants Friedeburg und der angrenzenden Parkanlage stattgefunden. Das war genau ein Jahr vor der Gründung der Stadt Nordenham. Der Kaufmann und Lloyd-Agent Wilhelm Müller (1821-1899) hatte in seinem Testament festgelegt, dass nach seinem und dem Tod seiner Lebensgefährtin Dorothea Hagendorf die damalige Gemeinde Atens den Nachlass übertragen bekommt. Dieser Fall trat 1905 ein. Der Gemeinderat beschloss, das Anwesen zu einem Ausflugsziel mit Gastronomie herzurichten. Mit der Planung für den Friedeburg-Park wurde der Gärtner Otto Hummitzsch beauftragt. Das Gelände umfasste den etwa 1,4 Hektar großen Friedeburg-Garten und ein benachbartes Weideland mit einer Größe von rund 2,4 Hektar. Aus Sappemeer-Oost in den Niederlanden ließ der Gärtner die Pflanzen anliefern. Zu den ausgewählten Baumarten gehörten vor allem Linden, Birken, Ulmen, Eichen, Kastanien und Buchen. Eine Delegation des Oldenburger Gärtnerverbandes stattete der Parkanlage am 23. Juli 1908 einen Besuch ab. Die Fachleute lobten die „geschickte Planung“ der Anpflanzungen.

Der Bauhof-Chef hatte das Vorhaben bereits in den zuständigen Stadtratsgremien vorgestellt. Dennoch ist jetzt eine Diskussion entbrannt, weil die Befürchtung besteht, dass der Umwelt- und Artenschutz zu kurz kommen könnte. Diese Sorge hat besonders der Grünen-Ratsherr Mario Kauschmann. In einem Brief an Bürgermeister Carsten Seyfarth warnt er vor übermäßigen Abholzungen und erinnert daran, dass dichtes Unterholz für Igel und andere Tiere ein wichtiger Lebensraum sei. Es wäre nicht im Sinne der Ökologie, wenn der Friedeburgpark auf seinen historischen Ursprungscharakter zurechtgestutzt würde.

Laut Bauhofleiter Rainer Stoffers ist das auch gar nicht beabsichtigt. Ziel sei es, „den Park als Park zu erhalten“. Das bedeute aber nicht, dass er sein Aussehen von 1907 zurückbekommen soll. Vielmehr gehe es in erster Linie darum, kranke und tote Bäume zu entfernen, die eine Gefährdung für Parkbesucher darstellen. Dabei handelt es sich überwiegend um Pappeln. Gerade mit Blick auf die Landpartie Garten & Ambiente, bei der alljährlich um die 10 000 Menschen die Grünanlage bevölkern, seien die Fällungen erforderlich.

Zudem sollen an einigen Stellen wildgewachsene Bäume entfernt werden, um Luft für die alten und wertvollen Bäume zu schaffen und deren Wachstumsbedingungen zu verbessern.

In der ersten Aufräumphase, die bis Ende Februar abgewickelt werden soll, steht fünf bis sechs Bäumen die Fällung bevor. Die betroffenen Exemplare am Nordrand des Parks sind bereits mit roten Kreuzen markiert. An anderen Bäumen sind lediglich Rückschnitte und die Beseitigung von Totholz vorgesehen.

Rainer Stoffers betont, dass bei der Auslichtung des Parks der Naturschutz sehr wohl berücksichtigt werde. Von einer Abholzung oder Rodung könne keineswegs die Rede sein. „Das ist ein pflegerischer Eingriff“, macht der Bauhofleiter deutlich.

Wie lange das Projekt dauert wird, kann Rainer Stoffers nicht genau sagen. Er spricht von „mehreren Jahren“. Bei den Baumschauen soll dann jeweils festgelegt werden, wie viele Kettensägeneinsätze je Winter erforderlich sind.

Laut Rainer Stoffers hat sich bei Stürmen schon mehrfach bestätigt, dass der Baumbestand im Friedeburgpark unter besondere Beobachtung gestellt werden muss. Im Juni vergangenen Jahres war ein großer Baum auf den Pavillon an den Teichen gestürzt und hatte die Holzkonstruktion komplett zerstört.