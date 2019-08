Atens Im August 2016 hat die Stadt einen Bauantrag für neue Gewerbeflächen auf dem freien Gelände neben dem „Nordsee-Center“ in Atens erhalten. Ein Investor wollte hier an der Atenser Allee einen Großhandel, sechs Fachmärkte und ein Drive-In-Restaurant errichten. Doch ausreichende Unterlagen fehlten oder waren nicht genehmigungsfähig.

Nach dem Tod des Investors im Jahr 2018 war unklar, wie es mit diesem Vorhaben in Nachbarschaft zum Nordsee-Center weitergehen soll. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Auf Nachfrage der Stadt beim heutigen Bauherrn hat sich Anfang Juni ergeben, dass nun die Genehmigung für dieses Vorhaben angestrebt wird. Nicht mehr geplant ist jedoch ein Großhandel. Dafür soll ein siebter Fachmarkt entstehen.

Die Stadtverwaltung hat zu alledem nur einen Einwand: Das Bauvorhaben stehe im Widerspruch zu Planungszielen, die der Sicherung des Einzelhandels in der Innenstadt dienen. Der Stadtrat hat dazu bereits eine Liste mit Artikeln beschlossen, für die Fachmärkte nur in der Innenstadt zulässig sind und nicht auf der grünen Wiese. Diese Liste wird nun in alle Bebauungspläne aufgenommen – auch in den für das Gewerbegebiet in Atens. Das Verfahren für die nötige Änderung des Bebauungsplans ist aber noch nicht rechtskräftig abgeschlossen.

Fest steht jedoch, dass der vom Investor angestrebte Markt für Tiernahrung hier nicht zulässig ist, sondern nur in der Innenstadt. Denn Tierfutter gehört zu den Artikeln, die gemäß „Nordenhamer Liste“ relevant für die Sicherung des Stadtzentrums sind.

Aus diesem Grund hat die Stadtverwaltung dem Bauausschuss empfohlen, einen Beschluss zu fassen, wonach der Bauantrag für die geplante Nutzung mit einem Markt für Tiernahrung zurückgestellt wird. Der Ausschuss ist dieser Empfehlung Mittwochabend einstimmig gefolgt.

Damit ist das Fachmarkt-Bauvorhaben nicht insgesamt vom Tisch, aber nun müssen die weiteren Modalitäten für das Genehmigungsverfahren mit dem Investor/Bauherrn besprochen werden.