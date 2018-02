Atens Das Saunabad schließt zum 27. April. Daran ist nicht mehr zu rütteln. Die Betreiber und Eigentümer Matthias und Meike Juretzki sind zwar nicht gerade glücklich mit dieser Entscheidung, aber es nützt nichts. Die finanzielle Belastung wäre einfach zu groß, würden sie den Betrieb aufrecht erhalten. Meike Juretzki hat inzwischen einen neuen Job gefunden. Die gelernte Arzthelferin arbeitet seit einer Woche in der Radiologie.

Das Saunabad Nordenham ist die letzte öffentliche Sauna in Nordenham. Gäste müssen hier keine Mitgliedschaft abschließen, sondern zahlen Eintritt und können das Bad nach Belieben nutzen – je nach gewähltem Tarif. Zuletzt hatte es noch in Einswarden eine öffentliche Sauna gegeben. Doch die schloss vor drei Jahren. Nur das Saunabad Nordenham war übrig geblieben. Noch ist das Saunabad zu den gewohnten Zeiten geöffnet, aber die letzten Tage der Sauna sind gezählt.

Zwei Wasserrohrbrüche

Es hat gleich zwei Wasserrohrbrüche im Saunabad gegeben. Die Leckagen sind zwar behoben, doch der Estrich im Boden und die Wände sind durchnässt, sagt Matthias Juretzki. „Es muss alles raus. Die Rigipswände müssen weg, die Fliesen runter“, zählt er auf. Mehr als 100 000 Euro würde es kosten, den Schaden zu beheben, haben Matthias und Meike Juretzki ausgerechnet. „Wir sind zwar versichert und die Versicherung würde auch einen Großteil der Kosten übernehmen, aber es gibt Restposten, die wir tragen müssen“, sagt der Saunabesitzer.

Zusätzlich stehen in nächster Zeit verschiedene Renovierungsarbeiten an. „Die Kaltduschen müssen gemacht werden. Der Pool muss weg, weil er durch die hohen Auflagen nicht mehr bezahlbar ist. Die Fenster und Oberlichter müssen erneuert werden“, zählt Matthias Juretzki einige Punkte auf. Wenn die Sauna durch den Wasserschaden sowieso entkernt würde, wäre es sinnvoll, diese Arbeiten – also alles, was Dreck macht – gleich mit zu erledigen, sagt er. Alles in allem würden „Restposten“ und Renovierungen noch einmal mit 50 000 Euro zu Buche schlagen, haben sich Meike und Matthias Juretzki ausgerechnet. „Wir sind jetzt beide über 50. Da stellt sich die Frage, ob wir noch mal so viel Geld reinstecken wollen“, sagt der 52-Jährige.

Denn auch die Gäste des Saunabades sind nicht mehr die Jüngsten. Wie fast überall fehlt auch hier der „Nachwuchs“. „Die meisten unserer Gäste sind 60 plus. Es fehlen junge Leute, die regelmäßig kommen, damit sich eine solche Investition lohnt“, erklärt Matthias Juretzki.

Zwar könne das Saunabad in der Wintersaison rund 700 bis 800 Besucher monatlich verzeichnen, doch im Sommer seien es nur rund 300 Gäste. Etwa 150 bis 180 sind Stammgäste. Wenn die nach und nach wegfallen, wäre es also nicht nur ein Besuch monatlich weniger, sondern pro Person gleich vier Besuche weniger.

Schwere Entscheidung

Die Entscheidung hat sich das Paar nicht leicht gemacht, sagt Matthias Juretzki. „Wir haben viele Freundschaften geschlossen. 90 Prozent unserer Gäste kennen wir mit Namen“, beschreibt der Saunabetreiber das gute Verhältnis zu den Besuchern, das sich über das vergangene Jahrzehnt entwickelt hat. Im vergangenen Herbst war es genau zehn Jahre her, dass sie das Saunabad gekauft hatten.

„Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir das bis zur Rente machen“, sagt Matthias Juretzki. Aber das Freizeitverhalten der Leute habe sich verändert. Das sei damals nicht absehbar gewesen, sagt er. Die Entscheidung sei nun endgültig gefallen.

Das Paar freut sich, dass Meike Juretzki so schnell eine neue Arbeitsstelle gefunden hat. Auch Matthias Juretzki ist jetzt auf der Suche. „Wenn ich auch schnell einen Job finde, wird das Saunabad unter Umständen schon früher geschlossen, oder wir müssen die Öffnungszeiten bis zum 27. April einschränken“, sagt er.

In der Wohnung, die an das Saunabad angeschlossen ist, will das Paar jedoch wohnen bleiben. „Wir haben die Wohnung vor zwei Jahren kernsaniert. Die Wohnung ist von dem Schaden nicht betroffen“, erzählt er. Was mit den Räumen des Saunabads passieren soll, wissen sie nicht. Die rund 350 Quadratmeter sollen im Mai erst einmal entkernt werden, auch um sicher zu gehen, dass der Wasserschaden erledigt ist.

„Aber es ist ein zweckgebundenes Gebäude“, sagt Matthias Juretzki. Die Räume dürfen nur gemäß Bauleitplanung genutzt werden. „Wir müssen uns erstmal mit der Stadt zusammensetzen, was man machen kann“, sagt er. Eine Sauna mache hier jedoch keinen Sinn mehr, ist Matthias Juretzki überzeugt.