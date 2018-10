Atens Wie steht es um die Bestrebungen der Discounter-Kette Lidl, einen neuen Markt auf dem brach liegenden Gelände des ehemaligen Kaufland-Marktes in Atens zu bauen?

• Vorhaben startet

Im Herbst 2019 wolle Lidl dort einen neuen Markt eröffnen, hatte Bürgermeister Carsten Seyfarth Mitte August auf eine Nachfrage im Bauausschuss des Stadtrates mitgeteilt. Gegenüber der NWZ hat Lidl am Dienstag diesen Termin weder bestritten noch bestätigt. Lidl teilte aber mit, dass das ehemalige Kaufland-Gebäude voraussichtlich in der kommenden Woche abgerissen wird, „um das Grundstück bereits für den Neubau vorzubereiten“, so wörtlich Wolfgang Megger, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Bremen, in seiner Antwort auf Fragen der NWZ.

• Bisher eher bedeckt

Bisher hatte sich Lidl gegenüber der Presse mit Informationen zu den Neubauplänen in Atens eher bedeckt gehalten. Am Dienstag bestätigte Lidl erstmals ausdrücklich dieses Vorhaben. Wolfgang Megger: „Lidl entwickelt kontinuierlich sein gesamtes Filialportfolio qualitativ und quantitativ weiter. Auch in Nordenham wollen wir den Kunden eine moderne Einkaufsstätte mit attraktiven Einkaufsbedingungen präsentieren.“

Der Immobilienleiter fügt hinzu: „Wir planen, auf dem ehemaligen Kaufland-Gelände in der Atenser Allee eine neue Filiale zu bauen, und stehen diesbezüglich mit der Stadt Nordenham sowie dem Bauamt in enger Abstimmung. Demnächst werden wir den Bauantrag stellen.“

Die 20 000 Quadratmeter umfassende ehemalige Kaufland-Fläche liegt seit der Schließung des Marktes im September 2016 brach. Die Einzelhandelskette Kaufland wollte die Immobilie verkaufen. Offenbar ist sie inzwischen an Lidl übergeben worden. Lidl gehört ebenso wie Kaufland zur Schwarz-Unternehmensgruppe.

Welche Marktgröße/Verkaufsfläche ist für den Lidl-Neubau vorgesehen? Sollen weitere Anbieter (Bäcker, Blumenladen oder ähnliches) einbezogen werden? Wann genau soll der neue Lidl-Markt in Atens eröffnet werden?

• Noch keine Details

Auf diese Fragen antwortete Immobilienleiter Wolfgang Megger so: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aktuell zur Zeitplanung und zukünftigen Ausrichtung in Nordenham noch keine detaillierten Angaben machen können, da wir uns noch in der Planungsphase befinden.“

Eine weitere Frage der NWZ lautete: Wie hoch sind die Gesamtinvestitionen? Antwort von Wolfgang Megger: „Zu Investitionssummen äußern wir uns grundsätzlich nicht.“

Vorläufig unbeantwortet bleibt die Frage, was mit dem bisherigen Lidl-Markt an der Friedrich-Ebert-Straße in Nordenham geschehen soll. Dazu äußert sich Lidl derzeit nicht.

• Zuletzt 68 Mitarbeiter

Rückblick: Am 30. Januar des Jahres 2016 hatte die Stadt die Mitteilung erhalten, dass Kaufland seinen Markt in Atens zum 30. September 2016 schließen wird. Kaufland begründete das damit, dass ein wirtschaftlicher Betrieb auf Dauer nicht mehr möglich sei. Alle 68 Beschäftigten, darunter 8 Vollzeitkräfte, mussten am 30. September 2016 gehen. 58 von ihnen wurden in eine Transfergesellschaft aufgenommen.

Mitarbeiter und Beobachter gingen damals davon aus, dass neben den gescheiterten Bemühungen um einen Kaufland-Neubau auch die vergleichsweise gute Bezahlung vieler langjähriger Beschäftigter eine wesentliche Rolle bei der Schließung gespielt hat.

• Schadenersatz

Die Bemühungen von Kaufland um einen Neu- und Umbau an gleicher Stelle waren zuvor gescheitert, nachdem erhebliche Probleme bei Gründungsarbeiten aufgetreten waren. Kaufland war daraufhin in einen Rechtsstreit getreten, um Schadenersatzansprüche geltend zu machen.

Erstmals war im November vergangenen Jahres bekannt geworden, dass Lidl hier einen neuen Markt bauen will. Offenbar geht es Lidl um eine größere Verkaufsfläche als bisher an der Friedrich-Ebert-Straße – mit moderner Ausstattung, um noch mehr Umsatz zu machen.