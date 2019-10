Atens Vor dem geplanten Bau eines neuen Lidl-Marktes auf dem Gelände des abgerissenen Kaufland-Marktes im Stadtteil Atens ist eine Verdichtung des Bodens nötig. Dafür müssen laut Bodengutachten große Mengen Sand aufgebracht werden. Dafür benötigt Lidl eine gesonderte Genehmigung der Stadt. Diese Genehmigung ist inzwischen erteilt. Am Montag ist ein erster Bagger angerückt. Lidl bestätigte auf Anfrage der NWZ: Damit haben am Montag die Arbeiten für die Sandaufschüttung begonnen.

Der Sand, der zur Verdichtung des Bodens angefahren wird, muss drei Monate auf dem Baugelände liegen bleiben, bevor er wieder abgefahren wird. Daher plant Lidl jetzt mit einem Baubeginn für den neuen Markt erst im nächsten Jahr.

Wie die NWZ am Montag auf weitere Nachfrage von Lidl erfuhr, werden die Bauarbeiten voraussichtlich acht bis zehn Monate dauern. „Daher können wir derzeit noch keinen konkreten Eröffnungstermin nennen“, schreibt Sonja Kling aus der Pressestelle Lidl Deutschland in Neckarsulm.

An den Planungen, die zuletzt in der öffentlichen Bauausschuss-Sitzung in Nordenham im Mai von Lidl vorgestellt worden waren, habe sich bisher nichts geändert.

Wie die NWZ berichtete, soll auf einer Gesamtnutzfläche von 4650 Quadratmetern in Atens nicht nur ein neuer Lidl-Markt entstehen, sondern auch der erste Markt der Drogeriekette „dm“ im Landkreis Wesermarsch sowie ein Getränkemarkt und eine Bäckereifiliale mit einem auch sonntags geöffneten Café. Bei der Bäckereifiliale mit Café wird es sich um eine Filiale der Bremerhavener Stadtbäckerei Engelbrecht handeln.

Zu Investitionssummen für den Neubau äußert sich Lidl grundsätzlich nicht.

Lidl legt nach eigenen Angaben großen Wert auf ein modernes Erscheinungsbild, besonders umweltfreundliche Technik und ökologische Bauweise.

Für die künftige Nutzung der bisherigen Lidl-Filiale in der Friedrich-Ebert-Straße in Nordenham gibt es – so Lidl am Montag gegenüber der NWZ – noch keine Pläne. Diese Filiale befindet sich ebenso wie das ehemalige Kaufland-Areal in Atens im Eigentum des Lidl-Konzerns.

Auf dem rund 20 000 Quadratmeter umfassenden Geländer an der Atenser Allee ist bis September 2016 ein Kaufland-Markt betrieben worden. Die Gebäude sind im vergangenen Herbst und im Frühjahr dieses Jahres komplett abgerissen worden. Seither ist die gesamte Fläche für einen Neubau vorbereitet.

Der neue Lidl-Markt in Atens wird mit einer Gesamtfläche von 2700 Quadratmetern deutlich größer als der bisherige in der Friedrich-Ebert-Straße (800 Quadratmeter Nutzfläche). Lidl wird das Sortiment aber nicht erweitern, sondern großzügiger und kundenfreundlicher präsentieren.

Die Zahl der Lidl-Mitarbeiter am Standort Nordenham soll deutlich erhöht werden.