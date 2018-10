Atens Wer am Freitagnachmittag vor dem Wohncenter in Atens einen Parkplatz suchte, hatte schlechte Karten. Denn die erste Auszubildendenbörse, die der Möbelhaus-Geschäftsführer Hendrik Lenz in Kooperation mit Zeit & Service, der Beschäftigungsfördergesellschaft des Landkreises Wesermarsch auf die Beine gestellt hatte, war mehr als gut besucht.

Jede Menge Jugendliche – alleine, zu zweit, in Kleingruppen und zum Teil mit ihren Eltern – nutzten die Gelegenheit, um sich in aller Ruhe über verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten und ihre beruflichen Perspektiven zu informieren.

25 Aussteller

Um die 25 Aussteller unter anderem aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Tourismus, Handel und öffentlicher Dienst waren bei der Azubi-Börse in dem Möbelhaus vertreten. Das Deutsche Rote Kreuz zeigte ebenfalls Flagge und und informierte über das Freiwillige Soziale Jahr.

Auch die Agentur für Arbeit war mit einem Stand dabei, um individuelle Beratungshilfe zu leisten und den jugendlichen Besuchern weitergehendes Informationsmaterial auszuhändigen. „Wir führen hier ein Gespräch nach dem anderen“, sagte der für Schüler der Sekundarstufe 1 zuständige Berufsberater Kay Schiwy. Seine Kollegin Beate Schmitz, die sich um die Oberstufenschüler kümmerte, ergänzte: „An eine Pause ist gar nicht zu denken.“

Nicht nur die beiden Berufsberater der Agentur für Arbeit äußerten sich sehr positiv über die zukünftigen Schulabsolventen, die in den Gesprächen großes Interesse zeigten und viele differenzierte Fragen stellten. Holger Gerdes, Koordinator für Ausbildung und Qualifikation bei Kronos Titan, formulierte es noch deutlicher: „Wir waren neulich auf der Ausbildungsbörse in Brake. Das war kein Vergleich zu dieser Veranstaltung. Wir erreichen hier in anderthalb Stunden mehr als in den zwei Tagen in Brake.“ Ein Grund könnte gewesen sein, dass die Teilnahme der Schüler an der Azubi-Börse im Wohncenter freiwillig war und nicht verpflichtend wie in Brake. Fünf Jugendliche zogen nach dem Informationsaustausch mit den Kronos-Mitarbeitern eine Ausbildung zum Chemikanten in Erwägung und wollen bald ihre Bewerbungsunterlagen einreichen.

Aber auch diejenigen, die noch keine konkreten Berufspläne haben, lobten die Veranstaltung. Zum Beispiel zwei Schüler der 10. Klasse der Oberschule 1 Nordenham, die gegebenenfalls eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement anstreben beziehungsweise den Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife und danach ein Studium. „Das ist hier richtig toll gemacht und sehr informativ“, sagte einer von ihnen, während sein Mitschüler zustimmend nickte.

„Personalplanung ist eine Herausforderung, mit der man sich täglich beschäftigen muss“, machte Hendrik Lenz als Initiator der Azubi-Börse deutlich. „Egal, ob im Handel oder in welcher Branche auch immer, wir haben alle dasselbe Problem“, sagte er mit Blick auf die steigende Zahl an unbesetzten Arbeitsplätzen in Deutschland.

Für die Region

Vor diesem Hintergrund entwickelte er die Idee, auch in Nordenham eine Ausbildungsbörse anzubieten. „Eine solche Premiere ist natürlich sehr arbeitsintensiv und bedarf vieler Telefonate und Überzeugungsarbeit“, sagte Hendrik Lenz, „ich finde es aber wichtig, etwas für unsere Region zu tun.“ Der Erfolg gibt dem innovativen Geschäftsmann Recht. Denn gleich mehrere Aussteller äußerten am Freitag den Wunsch nach einer Neuauflage im nächsten Jahr.