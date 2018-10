Berne Die Bagger haben schon ganze Arbeit geleistet: Die Baugrube neben dem Edeka-Markt ist ausgehoben und zeigt die Dimension, in der der Markt wachsen soll: Von derzeit 1000 auf 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche nach dem Um- und Ausbau wird das Geschäft erweitert.

Bis die Eröffnung des Marktes in neuer Gestalt voraussichtlich im Frühjahr 2019 gefeiert werden kann, liegen vor Personal und Kundschaft monatelange Bauarbeiten. „Der Bau erfolgt bei laufendem Betrieb“, erklärt dazu Betreiber Heinrich Wigger. Wenn alles fertig ist, wird der alte Teil des Marktes vom neuen nicht zu unterscheiden sein: Auch die alte Verkaufsfläche werde komplett um- und neugestaltet, sagt Heinrich Wigger.

Er blättert in einem Heft, das im Bereich der Kopierecke für Kunden bereit liegt: Seite für Seite ist darin zu sehen, wie der Supermarkt künftig aussehen soll. Was gleich auffällt: Der Standort Berne soll auch optisch in den Verkaufsräumen eine wichtige Rolle spielen. So stoßen die Kunden beispielsweise im Bereich der Pfandautomaten auf eine Bilderwand, die eine Aufnahme der alten, mittlerweile abgerissenen, Hubbrücke in Huntebrück vom Deich aus zeigt. „Es hat sich gezeigt, dass sich die Leute noch sehr mit den alten Aufnahmen identifizieren“, erklärt Wigger. Und noch weitere alte Berner Ansichten sollen Wände und Türen im Edeka verzieren – so beispielsweise ein Foto der Alten Molkerei, die früher am Standort des heutigen Einkaufszentrums stand.

Seit 1952 betreibt die Familie Wigger schon ein Geschäft in der Gemeinde Berne – zunächst in Neuenkoop, ab 1989 dann auch in Berne an der Weser Straße. „Erst waren wir ein Spar-Markt, seit zehn Jahren sind wir Edeka“, so Heinrich Wigger. Nun soll also das nächste Kapitel geschrieben werden.

Der Markt soll wachsen, um den Anforderungen an modernes Einkaufen gerecht zu werden und um in Zeiten starker Konkurrenz in umliegenden Ortschaften mehr Kaufkraft in Berne zu halten.

Das Sortiment umfasst deshalb ein Angebot aus Obst, Gemüse und Frischfleisch bis hin zu Getränken, Haushalts- und Backwaren und noch viele weitere Produktbereiche. Auch der Postschalter bleibt Bestandteil von Edeka Wigger. Im Infobereich können sich die Berner über aktuelle Nachrichten aus der Gemeinde informieren, selbst für Veranstaltungen werben und private Aushänge machen.

Über den Baufortschritt will Familie Wigger in den kommenden Monaten immer wieder in den Sozialen Netzwerken informieren.