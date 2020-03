Blexen Über geplante Vollsperrungen von Straßen in Blexen berichteten die Stadt Nordenham und die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in einer Informationsveranstaltung am Mittwochabend um Rathaus. Im Zuge der Arbeiten zur Dorferneuerung ist unter anderem vorgesehen, die Fährstraße im Abschnitt zwischen Langer Straße und Kirchenstraße für zwei Wochen komplett abzuriegeln. Entlang der Fährstraße werden die Regenkanalisation erneuert und neue Hausanschlüsse gelegt.

Stoff für Diskussionen

Der Verkehr muss in dieser Zeit umgeleitet werden. Die in der Veranstaltung vorgestellte Planung sah vor, den Verkehr über die Achternstraße zu führen. Dies stieß jedoch besonders bei einem Anwohner auf großen Unmut. Er befürchtet, dass durch den Busverkehr sein Haus Schaden nehmen könnte.

Ebenfalls für Diskussionen sorgte die geplante Maßnahme auf der Bundesstraße 212. Sie soll in dem Bereich zwischen der Kreuzung Lange Straße und dem Fähranleger erneuert werden. Die Bundesstraße soll um das erste und das zweite Septemberwochenende von Mittwoch bis Sonntag beziehungsweise von Donnerstag bis Sonntag in diesem Abschnitt voll gesperrt werden.

Eine Umleitung des Schwerlastverkehrs, der nicht durch den Blexer Ortskern geführt werden kann, sei über den Wesertunnel und die Weserfähren vorgesehen, hieß es in der Informationsveranstaltung. Hier meldeten sich jedoch Vertreter der ansässigen Industriebetriebe zu Wort. Die Unternehmen bekämen teilweise über hundert Anlieferungen täglich per Lastwagen. Hinzu komme, dass beim Transport von Gefahrgütern nur drei Lastwagen gleichzeitig die Weserfähre nutzen dürfen, kritisierten sie.

Während der Veranstaltung im Rathaus konnten diese Probleme nicht gelöst werden. Baudezernentin Ellen Köncke machte deutlich, dass die Veranstaltung eine Gelegenheit gewesen sei, um die Planungen vorzustellen und als Beteiligter Bedenken vorzutragen. „Jetzt müssen wir alle noch einmal darüber nachdenken, wie wir die Probleme gewuppt kriegen“, sagte Ellen Köncke.

Auch der Leiter des Geschäftsbereichs Oldenburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Sebastian Mannl, zeigte sich zuversichtlich. Die Bundesstraße müsse im September in diesem Teilabschnitt saniert werden, das stehe fest. Dabei werden die obersten beiden Asphaltschichten abgetragen und erneuert. Sonst würden sich irgendwann Schäden im Untergrund einstellen, die dann weitaus umfangreichere Sanierungsmaßnahmen zur Folge hätten, erläuterte Sebastian Mannl. Saniert werden die Fahrbahn, der Radweg und das Deichschart.

Kleinere Formate nötig

Wie in dieser Zeit die notwendigen Verkehre abgewickelt werden, soll nun in kleineren Zusammenkünften abgesprochen und geklärt werden, sagte er. Ein Treffen mit Vertretern der ansässigen Gewerbe sei zum Beispiel für Ende des Monats geplant, berichtete Sebastian Mannl.

Hinzu komme, dass die Maßnahmen zwar insgesamt sieben Tage dauern, die Sperrung aber nicht durchgängig sein werde. Nun müsse man die Möglichkeit ausloten, in wiefern wichtige Anlieferungen vielleicht vor oder zwischen den Sperrungen vereinbart werden können oder ob eine andere Anbindung möglich sei.