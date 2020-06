Corona-Pandemie: Nordenhamer Bürgermeister kritisiert: „Absolut verantwortungslos“

Blexen Auf eine derartige Berühmtheit hätte Bürgermeister Carsten Seyfarth gut verzichten können: „Es ist sehr bedauerlich, dass die Stadt Nordenham durch ein solches Ereignis in negative Schlagzeilen geraten ist.“ Damit meint er die illegale Trauerfeier in Blexen, die ein bundesweites Medienecho ausgelöst hat. Der Bürgermeister geht mit den Verantwortlichen hart ins Gericht und wirft ihnen ein „absolut verantwortungsloses Fehlverhalten“ vor.

Bei der unerlaubten Versammlung im ehemaligen Blexer Schützenvereinsheim waren am Dienstag etwa 80 Menschen zusammengekommen, um einer verstorbenen Nordenhamerin zu gedenken. Die 49-Jährige hatte in Folge einer Covid-19-Infektion ihr Leben verloren.

Die Gäste der Trauerfeier hielten sich nicht an die Corona-Hygienevorschriften und die Abstandsregeln. Sieben von ihnen, darunter eine Person mit positivem Corona-Testbefund, standen sogar unter amtlich angeordneter Quarantäne.

Als die Polizei die Zusammenkunft auflösen wollte, stieß sie auf Widerstand und wurde in heftige Diskussionen verwickelt. Erst nach mehreren Stunden war der Spuk beendet. Seitdem ist die Eingangstür des einstigen Schützenhauses von Amts wegen versiegelt.

Ehemaliges Vereinsheim

Das 1971 errichtete Gebäude an der Fährstraße war früher das Domizil des Schützenvereins Blexen gewesen. Als der Verein sich Ende 2006 auflöste, bekam die Stadt Nordenham die Immobilie übertragen. Zwischenzeitlich hatte es Überlegungen gegeben, dort einen Jugendtreff einzurichten. Doch letztlich entschloss sich die Stadt zum Verkauf des Gebäudes. Seitdem befindet es sich im Privateigentum.

Die in Online-Netzwerken verbreitete Behauptung, die Stadt Nordenham habe die Trauerfeier per Ausnahmegenehmigung gestattet, weist Bürgermeister Carsten Seyfarth entschieden zurück. „Das ist dummes Zeug“, sagt er. Die Stadt Nordenham habe keinerlei Kenntnis von der Veranstaltung gehabt. Es sei allein Sache der Eigentümer, wem sie ihre Räume für private Zwecke überlassen.

Über die Vorkommnisse bei der Trauerfeier ist das Nordenhamer Stadtoberhaupt entsetzt. Er betont, dass sich die Nordenhamer Bürger bisher „zu einem weit überwiegenden Teil“ an die Corona-Beschränkungen gehalten hätten. Daher sei das in Blexen an den Tag gelegte Verhalten ein „Schlag ins Gesicht“ für alle Menschen, die verantwortungsvoll mit der Krise umgehen und die Hygienevorschriften ernst nehmen.

Klarer Rechtsbruch

Besonders das Verhalten jener Versammlungsteilnehmer, die trotz amtlicher Quarantäne die Trauerfeier besuchten und dabei die Abstandsregeln ignorierten, erzürnt den Bürgermeister. „Ich habe Verständnis für die Trauer“, sagt Carsten Seyfarth, „aber das ist ein klarer Rechtsbruch.“ Eine solche Unvernunft sei nicht zu entschuldigen und müsse bestraft werden. „Einfach mal den Kopf einschalten“, empfiehlt der Bürgermeister.

Carsten Seyfarth hofft inständig, dass der Vorfall nicht noch weitere Kreise zieht und Infektionsketten auslöst. Allen müsse klar sei, dass das Virus „noch mitten unter uns ist“. Der Bürgermeister warnt eindringlich davor, angesichts der gelockerten Corona-Beschränkungen die Pandemie auf die leichte Schulter zu nehmen und in Sorglosigkeit zu verfallen. Dadurch würden die bisher erreichten Erfolge im Kampf gegen die Virus-Verbreitung gefährdet.

Nach Angaben des Landkreises Wesermarsch handelte es sich bei der Zusammenkunft um keine religiöse Feier, sondern um ein Treffen von Familienangehörigen. Gegenüber 79 Teilnehmern wurde inzwischen Quarantäne angeordnet. Davon wohnen vier vier in der Wesermarsch. Die sieben Personen, die schon zum Zeitpunkt der Feier unter Quarantäne standen, stammen alle aus der Wesermarsch. Welche Strafen drohen, prüft der Landkreis noch.