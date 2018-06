So soll eines Tages das Umfeld des Fähranlegers in Blexen aussehen. BILD: Stadt Nordenham So soll eines Tages das Umfeld des Fähranlegers in Blexen aussehen. BILD: Stadt Nordenham

Insgesamt drei Bauabschnitte

Im Zuge der Dorferneuerung in Blexen will die Stadt Nordenham in drei Bauabschnitten das Umfeld des Fähranlegers umgestalten. Im ersten Abschnitt, der auch der kostenträchtigste ist, steht die Errichtung einer neuen Spundwand im Mittelpunkt. Die Ausgaben für den ersten Bauabschnitt waren zunächst auf 854 000 Euro veranschlagt. Doch bei der Ausschreibung der Arbeiten zeigte sich, dass 1,38 Millionen Euro erforderlich sind.

Wann es mit den beiden weiteren Bauabschnitten weiter geht, ist noch offen. Bei der Finanzierung dieser Module hofft die Stadt Nordenham ebenfalls auf Fördergelder. Noch sind dafür aber keine Anträge gestellt worden. Die Bauabschnitte zwei und drei umfassen die Gestaltung des weiteren Geländes vor dem Steelwind-Werk und dem alten Blexer Bahnhof mit Pflasterflächen und Grünanlagen.

Dalben auf dem neuen Platz sollen daran erinnern, dass sich am Fähranleger früher ein Hafenbecken befunden hatte. Es wurde 1962 zugeschüttet.