Blexen Der überraschende Verkauf des Hauses an der Kirchenstraße 8 an einen auswärtigen Privatinvestor hatte im Januar dafür gesorgt, dass die Umgestaltung der Blexer Ortsmitte wieder mit vielen Fragezeichen versehen war. Jetzt greift die Stadt Nordenham auf ein selten genutztes Instrument zurück, um das Dorferneuerungsprojekt in der geplanten Art und Weise umsetzen zu können: Die Stadt nimmt ihr Vorkaufsrecht für das Eckgebäude in Anspruch. Diese Vorgehensweise hat der Verwaltungsausschuss beschlossen.

Auf Nachfrage der NWZ bestätigte Bürgermeister Carsten Seyfarth am Mittwoch, dass die entsprechenden Bescheide an den Verkäufer und den Käufer bereits in der vergangenen Woche verschickt wurden. Die beteiligten Parteien haben nun einen Monat Zeit, sich zu dem Sachverhalt zu äußern und gegebenenfalls einen Widerspruch einzureichen.

Zumindest von Seiten des bisherigen Hauseigentümers Kemal Yavuz muss die Stadt nicht mit Gegenwehr rechnen. Der hatte Mitte März gegenüber der NWZ gesagt, dass es ihm letztlich egal sei, wer ihm die etwa 100 Jahre alte Immobilie abnehme. Hauptsache, die Summe stimme und das Geld komme.

Zum selben Preis

Das Vorkaufsrecht der Stadt Nordenham sieht vor, dass sie zu den mit dem Privatinvestor ausgehandelten Konditionen in den Vertrag einsteigt und sich auch am Kaufpreis nichts ändert. Grundsätzlich hat die Stadt bei allen Immobilienveräußerungen in ihrem Hoheitsgebiet ein Vorkaufsrecht, wenn sich dafür ein öffentliches Interesse belegen lässt.

Die Frage ist nun, wie der aus dem Raum Hannover stammende Käufer zu der Sache steht. Sollte er gegen das Vorkaufsrecht der Stadt Nordenham angehen wollen, müsste er fristgerecht bis Ende April einen Widerspruch vorlegen. Damit würde sich dann der Verwaltungsausschuss der Stadt Nordenham befassen. Bei einer Zurückweisung des Widerspruchs durch dieses Gremium bliebe dem Investor noch eine Klage vor dem Verwaltungsgericht.

Bürgermeister Carsten Seyfarth hofft, dass es nicht dazu kommt. Denn weitere Verzögerungen bei dem ohnehin schon in Verzug geratenen Projekt Dorfplatzerneuerung möchte er möglichst vermeiden.

Die Inanspruchnahme des Vorkaufsrechts begründet der Bürgermeister mit der städtebaulichen Entwicklung Blexens. Um an der Fährstraße einen attraktiven Dorfplatz schaffen zu können, seien der Erwerb und der anschließende Abriss des besagten Eckgebäudes erforderlich. Ohne diese Fläche wäre es nicht möglich, die von Politik und Verwaltung beschlossene „große Lösung“ für die Platzgestaltung zu verwirklichen.

Die Sorge, dass die Förderung mit Landesmitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm durch das Hin und Her um das Haus an der Kirchenstraße 8 in Gefahr geraten könnte, ist die Stadt Nordenham inzwischen los. Nach Angaben des Bürgermeisters hat das Amt für regionale Landesentwicklung zugesichert, dass sich ein Erwerb des Hauses schon vor der Bewilligung der erhofften Fördergelder nicht nachteilig auf die Bezuschussung auswirke.

Positive Signale

Laut Carsten Seyfarth gibt es „positive Signale“, dass es mit der im vergangenen knapp verpassten Förderzusage für die Neugestaltung der Blexer Dorfmitte diesmal klappt. Mit einer Benachrichtigung rechnet er bis Ende dieses Monats. Der nächste Schritt wäre die Ausschreibung der Arbeiten, so dass der Baubeginn wie erhofft in diesem Jahr erfolgen könnte.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 1,9 Millionen Euro. Bei einer Bewilligung des Förderantrags würde das Land Niedersachsen 63 Prozent der Aufwendungen übernehmen.