Lautes Pfeifen in Blexen

Blexen Beim Chemiewerk Kronos Titan in Blexen werden ab diesen Montag, 4. Mai, Reinigungsarbeiten an Wärmetauschern auf dem Betriebsgelände vorgenommen. Dabei kann es zu Geräuschemissionen in Form eines Pfeiftons kommen, teilt das Unternehmen mit. Die Arbeiten werden etwa drei Wochen dauern. Sie finden jeweils von Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr statt. Damit sollen aus den Rohrbündeln der Wärmetauscher die Kalkablagerungen entfernt werden. Diese Ablagerungen haben sich im Zeitraum von rund drei Jahren gebildet. Gereinigt werden die Rohre durch Hochdruck mit Wasser. Wenn die Hochdruck-Lanze in das Rohr ein- beziehungsweise ausgefahren wird, entsteht ein Pfeifgeräusch. Es erinnert laut Kronos Titan an den Ton, der erzeugt wird, wenn man in eine Füllerkappe oder eine leere Glasflasche pustet – nur eben lauter.

Da sich die betroffenen Anlagen auf dem Dach befinden und nicht durch andere Gebäude abgeschirmt sind, ist das Pfeifen über das Betriebsgelände hinaus zu hören. Kronos Titan bittet Anwohner um Verständnis und sichert zu, dass unnötige Lärmbelästigungen vermieden werden.