Blexen Auf dem Gelände des Untertagespeichers für Rohöl und Benzin in Blexen ist jetzt nach einer Unterbrechung der Bohrarbeiten erneut mit dem Aufbau einer 35 Meter hohen Bohranlage begonnen worden. Im Auftrag des Unternehmens Wintershall wird eine Spezialfirma Instandhaltungsarbeiten an einer weiteren der acht Kavernen in Blexen aufnehmen.

Bis November

Diese Arbeiten werden nach Angaben von Winter­shall bis etwa Mitte November dauern. Anschließend macht die Spezialfirma in Blexen erneut eine Pause, die voraussichtlich bis Januar nächsten Jahres dauern soll.

Wie die NWZ weiter von Wintershall-Pressesprecher Mark Krümpel erfahren hat, soll Anfang Februar die Bohranlage der Firma MB Well Services aus Salzwedel ein weiteres Mal auf dem Kavernengelände in Blexen aufgebaut und dann bis Mitte/Ende März 2019 betrieben werden.

Eine weitere – die letzte – Unterbrechung ist für die Zeit von April bis Oktober 2019 geplant. Von Oktober bis Februar/März 2020 soll der letzte Bauabschnitt folgen.

Erstmals war die Bohranlage in Blexen ab Mitte August vergangenen Jahres zum Einsatz gekommen. Bis April dieses Jahres sind Sanierungsarbeiten an drei der acht Kavernen abgeschlossen worden.

Arbeiten an der vierten Kaverne folgten ab Mitte August. Jetzt starten die Arbeiten an der fünften Kaverne.

Bei allen acht Salzkavernen werden die etwa 13 Jahre alten Stahlrohre, die zu den unterirdischen Hohlräumen führen, überprüft. Einige werden durch neue ersetzt.

Zusätzliche Rohre werden installiert, um das Ein- und Ausspeichern weiter zu optimieren. Bei diesen Arbeiten kommt die Bohranlage zum Einsatz. Sie läuft in der Regel von montags bis samstags im 24-Stunden-Betrieb.

Rohöl und Benzin lagern in künstlich erzeugten Hohlräumen in Salzstöcken in einer Tiefe von 600 bis 1400 Meter.

Wintershall investiert in Blexen insgesamt etwa 10 Millionen Euro. Damit soll der seit 42 Jahren betriebene Kavernenspeicher fit gemacht werden für die nächsten 15 bis 20 Jahre.

Wintershall ist eine hundertprozentige Tochter der BASF in Ludwigshafen und seit 120 Jahren in der Rohstoffgewinnung aktiv – mehr als 80 Jahre davon in der Suche und Förderung von Erdöl und Erdgas.

Für Krisenfall

Wintershall lagert hier im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland seit 1976 Rohöl und seit dem Jahr 2003 auch Benzin. Mit den gesetzlich vorgeschriebenen Reserven soll die Bevölkerung im Krisenfall sicher mit Energie versorgt werden.

Wintershall hat mit dem deutschen Staat einen Vertrag für die nächsten zehn Jahre abgeschlossen. In Blexen stehen für Notzeiten in Salzstöcken zwei Millionen Kubikmeter Rohöl und Benzin zur Verfügung. Das sind zehn Prozent aller deutschen Reserven.