Blexen Ein halbes Jahr später als erhofft sind jetzt beim Fähranleger in Blexen die Arbeiten für einen ersten von drei Bauabschnitten gestartet. Damit soll das gesamte Areal zwischen Blexer Deichschart, Fährstraße, Werkgelände von Steelwind, Weserufer und altem Blexer Bahnhof neu gestaltet werden. Ein neues und ansprechend gestaltetes „Tor nach Nordenham“ soll entstehen. Dabei handelt es sich nach der Verschönerung der Langen Straße in Blexen um das zweite große Vorhaben der Blexer Dorferneuerung.

Im Verzug

Der Baubeginn hatte sich um etwa fünf Monate verzögert, weil zunächst der Förderbescheid auf sich warten ließ, die Stadt noch keinen genehmigten Haushalt hatte und sich dann die Lieferzeit für die Stahlspundbohlen verzögerte. „Jetzt sieht alles gut aus“, sagt Tim Lorenz, zuständiger Mitarbeiter des Amtes für Stadtentwicklung und Bauordnung im Rathaus.

2 weitere Schritte Für den zweiten Bauabschnitt sind geplant: Anlegung einer Grünfläche mit gegliederter Bepflanzung; eine Wartebucht für Busse und dafür Verlegung der Bushaltestelle. Im dritten und letzten Bauabschnitt soll ein Rondell mit Fahrrad-Stellplatz am Standort des früheren Lok-Drehplatzes in Nähe des Weserschlösschens entstehen. Zudem soll die Fläche vor dem ehemaligen Blexer Bahnhof attraktiver gestaltet werden. Der historische Drehkran, der zurzeit auf der alten Grünfläche steht, könnte schon nach Vollendung des ersten Bauabschnittes einen neuen Standort bekommen: gegenüber vom Weserschlösschen. Das ist aber noch nicht entschieden. Ob eine Spielfläche angelegt wird, ist ebenfalls noch nicht entschieden. Ein Autokran, mit dessen Hilfe Boote zu Wasser gelassen werden können, wird an die neue Spundwand heranfahren können. Auf die geplante Slipanlage muss aber verzichtet werden. Nicht realisiert wird auch eine Stellfläche für Wohnmobilisten im rückwärtigen Bereich des Weserschlösschens.

Der erste Bauabschnitt am Fähranleger kostet 1,38 Millionen Euro. Davon 53 Prozent bekommt die Stadt als Zuschüsse des Landes aus Förderprogrammen der Europäischen Union. Ob und wann der zweite und der dritte Bauabschnitt realisiert werden, ist noch offen. Der Stadtrat hat dazu bisher keine Beschlüsse gefasst.

• Im ersten Abschnitt wird die etwa 60 Meter lange marode Spundwand an der Weser durch eine neue Spundwand ersetzt, die etwa fünf Meter weiter in Richtung Weser neu gerammt wird. Diese Arbeiten haben jetzt begonnen und sollen schon in vier Wochen abgeschlossen sein.

• Anschließend wird der Bereich zwischen alter und neuer Spundwand verfüllt. Danach wird das bis zur Straßenführung an der Bushaltestelle reichende Parkgelände erhöht, um eine Ebene mit der Bundesstraße und der unmittelbaren Zufahrt zum Fähranleger zu schaffen.

• Die Böschungsbereiche an beiden Seiten der neuen Spundwand werden teilweise erneuert und erhalten Sitzstufen aus Betonfertigteilen. Ein Geländer aus Metall schließt das neu gepflasterte Areal ab.

• Von der neuen Spundwand Richtung Parkplatz wird ein leicht abgesenkter Streifen mit Kopfsteinpflaster und zwei großen Sitzbänken aus Holz erstellt, dessen Grenzen durch vier Dalben markiert werden. Diese Dalben bestehen aus jeweils drei mit Eisenstücken verbundenen Holzstämmen. Die Absenkung und die Dalben sollen das frühere Blexer Hafenbecken andeuten. Denn auf der heutigen Fläche des Parkplatzes vor dem Blexer Fähranleger war im Jahr 1906 ein Hafenbecken ausgehoben und im Jahr 1962 mangels Bedarfs zugeschüttet worden.

Im zweiten Bauabschnitt soll dieses Becken durch weitere Dalben in voller Länge markiert werden.

Bis zum Frühjahr

Der erste Bauabschnitt könnte sich nach Einschätzung von Tim Lorenz je nach Witterung bis Frühjahr nächsten Jahres hinziehen. Weil das Areal nicht zur Deichlinie gehört, müssen die Arbeiten nicht aus Küstenschutzgründen schon bis 15. September abgeschlossen werden.

Für den ersten Abschnitt waren 854 000 Euro veranschlagt. Die Erhöhung auf 1,38 Millionen Euro führt Tim Lorenz darauf zurück, dass es lediglich eine grobe Schätzung war. Dann habe sich das Vorhaben als technisch aufwendiger erwiesen. Hinzu gekommen seien deutlich angezogene Baupreise.