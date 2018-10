Blexen Die Neugestaltung des Bereichs am Fähranleger in Blexen gewinnt erste Konturen. Sämtliche Stahlspundbohlen für die neue Spundwand an der Weser sind bereits gerammt.

Allerdings verzögert sich das komplette Verfüllen des Bereichs zwischen dieser um etwa fünf Meter weiter Richtung Weser neu gerammten Stahlwand und der maroden alten, etwa 60 Meter langen Spundwand. Denn die im Boden liegende und in die Weser führende sogenannte Notüberlaufleitung weist Schäden auf, die erst noch repariert werden müssen. Das war vor dem Start der Spundwandarbeiten Anfang August nicht vorhersehbar.

Diese Notüberlaufleitung ist eine Blexer Besonderheit. Sie ist eine Druckrohrleitung, die der Oberflächenentwässerung des Dorfes in Fällen von Starkregen dient. Denn in Blexen gibt es nur teilweise eine gesonderte Oberflächenentwässerung. Viel Regenwasser fließt in die Schmutzwasserkanalisation. Wenn diese bei Starkregen überläuft, wird die Notüberlaufleitung in Betrieb genommen.

Beim Rammen der neuen Spundwand musste diese Notleitung getrennt worden und sie musste nun mit einem neuen Verbindungsstück erneuert werden. Bei den Tiefbauarbeiten hat sich gezeigt, dass die Leitung auch im Bereich der alten Spundwand Schäden aufweist. Dieser etwa drei Meter tiefe Bereich ist daher jetzt gesondert ausgebaggert worden.

Zu Verzögerungen trägt auch bei, dass die neuen Rohrverbindungsstücke gesondert bestellt werden mussten und daher eine längere Lieferzeit haben.

Marco Fandrich ist im Tiefbauamt der Stadtverwaltung zuständig für die Umsetzung der Pläne zur Neugestaltung des Areals am Fähranleger. Er ist optimistisch, dass alle Arbeiten im Zusammenhang mit der neuen Spundwand bis zum Jahresende abgeschlossen werden können.

Daran werden sich dann – je nach Witterung – ab Frühjahr Pflasterarbeiten und anschließend gestalterische Arbeiten anschließen.

Entstehen soll möglichst bis Sommer oder Herbst nächsten Jahres ein neues und ansprechend gestaltetes „Tor nach Nordenham“. Die Kosten sind auf 1,38 Millionen Euro veranschlagt. Davon 53 Prozent bekommt die Stadt vom Land als Zuschüsse aus dem Fördertopf zur Dorferneuerung.

Zu dieser Neugestaltung des Areals am Fähranleger gehört auch, den historischen Drehkran, der zurzeit recht unschön auf einer Grünfläche steht, zu restaurieren und an einen markanten Platz beim Fähranleger besser in Szene zu setzen.

Der Bauausschuss des Stadtrates soll in seiner Sitzung am 25. Oktober über den Vorschlag der Stadtverwaltung beraten. Demnach würde der Kran zwischen der Straße zum Fähranleger und dem künftig abgesenkten Teil der geplanten neuen Platzfläche aufgestellt – wobei der Kranausleger Richtung Norden zeigt, so dass die Sicht auf das Weserschlösschen nicht eingeschränkt wird.

Mit diesem Kran wird ein weiterer Bezug zum ehemaligen Hafen Blexen hergestellt. Auf der heutigen Parkplatzfläche war im Jahr 1906 ein Hafenbecken ausgehoben und im Jahr 1962 mangels Bedarf zugeschüttet worden.

Ein abgesenkter Streifen des hier geplanten neuen Platzbereichs soll mit Natursteingroßpflaster und zwei großen Sitzbänken ausgestattet werden und das frühere Hafenbecken andeuten. Die Absenkung wird ein Gefälle zur Weser von etwa 2,5 Prozent haben. Die Grenzen sollen durch vier Dalben markiert werden. Am Rand würde der alte Kran gut passen.

Der größere übrige neue Platzbereich soll mit gerumpelten Betonsteinen, ähnlich wie in der Langen Straße in Blexen, gepflastert werden – jedoch nicht wie dort in rotbunt, sondern in muschel/sand-nuanciert.

Auf der Seite beim Steelwind-Werk soll eine Windrose aus Granitkleinpflaster eingebaut werden. Die Böschungsbereiche an beiden Seiten der neuen Spundwand werden erneuert und erhalten Sitzstufen aus Betonfertigteilen.