Blexen „Zurzeit geht es zügig voran“, sagt Marco Fandrich. Der für die Neugestaltung des Platzes beim Fähranleger in Blexen zuständige Mitarbeiter im Tiefbauamt der Stadt fügt hinzu: „Wenn das Wetter mitspielt, wird voraussichtlich noch in diesem Jahr alles fertig.“

Insgesamt etwa 1,4 Millionen Euro investiert die Stadt in die Aufwertung des etwa 1400 Quadratmeter großen Areals zwischen Blexer Fähranleger und Weserschlösschen, dem Weserufer sowie dem Werk von Steelwind.

Es handelt sich um ein Vorhaben des Programms zur Blexer Dorferneuerung. Rund 680 000 Euro der Gesamtkosten bekommt die Stadt aus Förderprogrammen der Europäischen Union erstattet. Ziel des Projektes: ein neues und ansprechend gestaltetes „Tor nach Nordenham“ schaffen.

Eine etwa 60 Meter lange neue Stahlspundwand ist bereits im vergangenen Jahr fertiggestellt worden.

Inzwischen sind weitgehend komplett Schüttsteine aufgebracht worden, die ein neues sturmflutsicheres Ufer zur Weser bilden.

An der Steelwind-Seite sind zudem bereits zwei gleich lange Reihen Sitzstufen aus Betonfertigblöcken gebaut worden. Drei unterschiedlich lange Reihen mit solchen Betonblöcken auf der Seite am Fähranleger folgen jetzt. Auch hier werden Gäste künftig verweilen und den Blick auf die Weser genießen können.

Bereits verlegt worden ist ein Kabel zur Stromversorgung für die 13 etwa 1,10 Meter hohen Pollerleuchten, die auf der neuen Spundwand installiert werden sollen.

Auf der bisherigen Parkplatzfläche war im Jahr 1906 ein Hafenbecken ausgehoben und im Jahr 1962 mangels Bedarf zugeschüttet worden. Mit der Neugestaltung des Platzes soll so daran erinnert werden: Ein zur Weser hin abgesenkter Streifen entsteht, der mit Natursteingroßpflaster belegt und zwei großen Sitzbänken aus Holz ausgestattet wird.

Die Absenkung wird ein Gefälle von etwa 2,5 Prozent aufweisen. Die Grenzen werden durch vier Dalben markiert. Diese auf Fundamenten installierten Dalben bestehen aus jeweils drei mit Eisenstücken verbundenen Holzstämmen.

Zu diesem abgesenkten Bereich gehören beidseitig zwei Streifen Sitzstufen aus Betonblöcken. Ein Geländer aus Metall soll diesen und den angrenzenden Bereich zur Weser hin abschließen.

Der größere übrige neue Platzbereich an der Weser zwischen Fähranleger und Steelwind-Werk soll höhengleich angehoben und mit gerumpelten Betonsteinen gepflastert werden.

Es sind ähnliche Steine wie auf dem Fußweg an der Langen Straße in Blexen vorgesehen, jedoch nicht wie dort in der Farbe rotbunt, sondern in muschel/sand-nuanciert – passend zum angestrebten maritimen Charakter für das neue Areal.

In nächster Zeit soll der Unterbau aus Sand und Schotter für die Pflasterungen erstellt werden. Voraussichtlich in zwei oder drei Wochen sollen die ersten Pflasterarbeiten starten.

Auf der Seite beim Steelwind-Werk soll in den neu gepflasterten Platz eine Windrose aus Granitpflaster eingebaut werden.

Marco Fandrich ist sicher: Das gesamte Vorhaben wird das Areal beim Fähranleger deutlich aufwerten – rechtzeitig zur Sail Bremerhaven 2020.