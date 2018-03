Blexen Farbschmierereien an den Wänden, marode Fenster, baufällige Fassade: Der einst so stolze Blexer Bahnhof macht einen bemitleidenswerten Eindruck. Doch dieser trostlose Zustand des Baudenkmals soll bald ein Ende haben. Nach monatelanger Warterei haben die Eigentümer jetzt endlich grünes Licht für die Sanierung bekommen. Die beantragten Fördergelder aus dem Blexer Dorferneuerungsprogramm sind zwar immer noch nicht genehmigt. Aber immerhin dürfen Herbert Backhaus und sein Sohn Marco mit den Arbeiten starten, ohne dass ihnen der Verlust der erhofften Zuschüsse droht. Im Behördenjargon heißt so etwas „förderungsunschädlicher Sanierungsbeginn“.

Pläne längst fertig

Die beiden Architekten aus Oldenburg wissen also weiterhin nicht, ob und in welcher Höhe sie bei ihrem Projekt eine finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln erhalten. Doch das ist für sie im Moment auch zweitrangig: „Wir sind erst einmal froh, dass wir anfangen können“, sagt Herbert Backhaus. Er und sein Sohn haben die Planung längst fertig und sogar die Ausschreibung der Arbeiten schon abgewickelt. Daher können die Handwerker ohne großen Vorlauf loslegen.

Laut Herbert Backhaus fällt an diesem Donnerstag, 8. März, der Startschuss für den Umbau und die Sanierung des 1908 errichteten Bahnhofs, der mit seiner Architektur an eine Burg erinnert und daher als „Weserschlösschen“ bezeichnet wird. Diesen Namen trug auch das Restaurant, das sich zuletzt dort befunden hatte. Am Donnerstag wollen die Arbeiter mit der Entkernung des seit Jahren leerstehenden Gebäudes beginnen. Dann geht es weiter mit dem Einbau neuer Fenster und der Erneuerung des Daches.

Herbert und Mario Backhaus sind zuversichtlich, dass sie das Projekt bis Weihnachten abgeschlossen haben. „Wir wollen das Weserschlösschen möglichst schnell wieder erstrahlen lassen“, sagt Herbert Backhaus, dem das Vorhaben auch aus familiären Gründen sehr am Herzen liegt. In dem 1980 stillgelegten Blexer Bahnhof war einst sein Großvater als Bahnbediensteter beschäftigt. Und auch Herbert Backhaus’ Vater hielt sich dort oft auf.

Vor einem Jahr haben Herbert und Marco Backhaus das denkmalgeschützte Gebäude erworben. Zum Kaufpreis und zu den Investitionskosten machen die beiden keine Angaben. Von Anfang an ist es ihr Ziel gewesen, den früheren Bahnhof von Grund auf zu sanieren und ihn so umzubauen, dass er als Hotel und Restaurant genutzt werden kann. Herbert Backhaus steht bereits in Gesprächen mit Gastronomen, die das neue Weserschlösschen als Pächter betreiben wollen. Für das Hotel sind 17 Gästebetten vorgesehen.

Geduldsprobe

Nach der ursprünglichen Terminplanung hätte schon seit Ende vergangenen Jahres wieder Leben im dem Gebäude herrschen sollen. Denn Herbert und Marco Backhaus waren voller Zuversicht davon ausgegangen, dass ihr Förderantrag zügig bearbeitet wird. „Es hieß, dass wir nach vier Wochen mit einem Bescheid rechnen können“, sagt Herbert Backhaus. Das war der Stand der Dinge am 1. September 2017. Doch der Förderbescheid lässt immer noch auf sich warten. Für die Bewilligung der Gelder ist das Landesamt für regionale Landesentwicklung zuständig. Die Oldenburger Behörde begründet die Verzögerungen damit, dass die Regierungsbildung in Berlin so lange dauere und in der Folge die Etatbewilligung nicht vorankomme. Das ist von Bedeutung für Blexen, weil es sich bei einem Teil der Dorferneuerungsgelder um Bundesmittel handelt.

Was ebenfalls weiterhin fehlt, ist die Baugenehmigung für einen Fahrstuhl und eine Dachgaube. „Darauf warten wir händeringend“, sagt Herbert Backhaus. Die Antragsunterlagen haben er und sein Sohn im Oktober bei der Stadt Nordenham eingereicht.