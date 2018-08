Blexen „Mit Fernblick Richtung New York“ steht auf der Tür im zweiten Obergeschoss des Weserschlösschens. Wer sie öffnet, kommt über die 69 Stufen einer Wendeltreppe auf den Burgturm und hat eine fantastische Sicht. Nein, bis nach New York reicht sie nicht. Aber allemal bis ans andere Weserufer, auf die Industrieanlagen rechts und links des Fähranlegers, auf die Fähre, die Richtung Bremerhaven tuckert, auf grüne Wiesen und die Dächer der Häuser in Blexen.

Ein paar Meter tiefer, dort wo im nächsten Jahr die ersten Hotelgäste einziehen sollen, wird gehämmert, geschraubt und geflext. Und unten im Erdgeschoss zieht Herbert Backhaus einen Streifen Klebeband von der Rolle. „Sie erleben einen historischen Moment“, sagt der Architekt aus Oldenburg. Er klebt einen Zettel an die Scheibe – die Baugenehmigung. „Jetzt können wir endlich richtig loslegen“, verkündet er feierlich, während aus seiner Hosentasche schon wieder ein Hundebellen ertönt. Es ist der Klingelton seines Smartphones.

Die Sanierung des Weserschlösschens soll in den nächsten Wochen Fahrt aufnehmen. Bisher hatte Herbert Backhaus nur eine Teilgenehmigung für die Erneuerung des geschichtsträchtigen Gebäudes, in dem er ein Hotel und ein Restaurant einrichten möchte. Und das bedeutet, dass der Bautrupp bisher in erster Linie damit beschäftigt war, im Inneren des Weserschlösschens klar Schiff zu machen.

Seit April wird gearbeitet

Auch der Förderbescheid lässt nach wie vor auf sich warten. Für das Projekt erhofft sich Herbert Backhaus Zuschüsse aus dem Blexer Dorferneuerungsprogramm. Immerhin durfte er schon loslegen. Seit April wird im Weserschlösschen gearbeitet. „Förderungsunschädlicher Sanierungsbeginn“ nennt sich so etwas im Behördenjargon.

An der Flussseite des Weserschlösschens rücken die Bauarbeiter mit Sandstrahlern dem Stahlgerippe der Fensterfront auf den Leib. Die Fenster selbst werden komplett ausgetauscht. „Rund 100 Stück, die sind bereits in der Produktion“, sagt Herbert Backhaus. Der rückwärtige Teil des Daches ist neu eingedeckt worden. Vorne sollen eigentlich die alten Dachpfannen liegen bleiben. Das will die Denkmalschutzbehörde so. „Wir haben aber festgestellt, dass die Pfannen alle kaputt sind“, sagt Herbert Backhaus. „Da müssen wir uns noch mal mit der Behörde abstimmen.“

Das Weserschlösschen erinnert mit seiner markanten Architektur an eine Ritterburg. 1907 war das Gebäude errichtet worden. Es diente als Bahnhof, bis die Deutsche Bahn am 31. März 1980 den Personenverkehr nach Blexen aus Kostengründen einstellte. Anschließend waren hier weiterhin ein Restaurant, ein Bistro und ein Kiosk untergebracht. Seit 2014 steht das Weserschlösschen völlig leer. Seitdem gab es mehrere Ideen für eine Nutzung des Gebäudes. Unter anderem sollte hier eine Spielbank eingerichtet werden. Diese Idee scheiterte daran, dass zum damaligen Zeitpunkt alle zehn Konzessionen für eine solche Einrichtung in Niedersachsen vergeben waren. Auch die Einrichtung einer Seniorenresidenz war im Gespräch. Dafür fanden sich allerdings keine Investoren.

Der Schacht für den Fahrstuhl ist fertig gemauert. Mitte September soll es losgehen mit der Installation der Haustechnik. Und bis Ende Oktober soll die Fassade fertig sein. Das Weserschlösschen bekommt einen frischen Anstrich. Und den hat es auch dringend nötig, nicht nur wegen der vielen Schmierereien, die Unbekannte an den Außenwänden hinterlassen haben.

Wenn Herbert Backhaus durch das Gebäude geht, hat er eine klare Vorstellung davon, wie es hier bald aussehen wird. Ein Restaurant und ein Hotel mit 17 Gästebetten sollen hier entstehen. Der Architekt, der das Projekt gemeinsam mit seinem Sohn Marco in Angriff genommen hat, ist aber zurückhaltend mit Prognosen über die Dauer der Sanierungsarbeiten. Er weiß, dass die Mühlen der Bürokratie manchmal etwas langsamer mahlen, als er sich das wünscht. Seinen Zeitplan musste er schon mehrfach korrigieren, nachdem er die Immobilie im Februar 2017 erworben hatte. „Frühestens Ostern nächsten Jahres ist hier Eröffnung“, sagt der Oldenburger noch etwas vorsichtig. Bis dahin wird der Hund in der Tasche noch oft bellen.

Drei Interessenten

Herbert Backhaus verrät, dass er mit drei ernsthaften Interessenten in Kontakt steht, die den Betrieb des Hotels und des Restaurants übernehmen wollen. Er ist aber nach wie vor offen für weitere Interessenten. Das Gebäude will er mit kompletter Inneneinrichtung anbieten. Nur die Küchengestaltung will er mit dem neuen Betreiber absprechen.

Für den Architekten ist das Weserschlösschen nicht irgendein Bauprojekt. In dem 1980 stillgelegten Blexer Bahnhof war einst sein Großvater als Bahnbediensteter beschäftigt. Und auch Herbert Backhaus’ Vater hielt sich dort oft auf. Deshalb liegt dem Bauherren das Projekt besonders am Herzen.

Der Oldenburger nimmt eine stattliche Summe in die Hand, um das Weserschlösschen zu sanieren. Wie viel Geld er investiert, verrät er nicht. „Aber eines ist sicher“, sagt er: „Es wird von Tag zu Tag mehr.“

Video

Jens Milde https://www.nwzonline.de/autor/jens-milde Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2205 Lesen Sie mehr von mir

Sehen Sie ein Video unter www.nwzonline.de/videos