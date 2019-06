Blexen Die Energiewende baut auf Stahl. Und Stahl von Dillinger spielt dabei erneut eine tragende Rolle: Steelwind Nordenham, hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dillinger, liefert für die Errichtung des Offshore-Windparks Yunlin vor der Westküste Taiwans 40 komplette Monopiles. Hinzu kommen 120 Sektionen, aus denen die Firma Formosa Heavy Industries Corporation später vor Ort weitere 40 Monopiles zusammenbaut.

Das Vormaterial – Grobbleche in den erforderlichen Güten und Abmessungen – kommt von Dillinger im Saarland beziehungsweise seiner Tochtergesellschaft Dillinger France in Dünkirchen.

„Der Auftrag leistet einen nachhaltigen Beitrag zur Gewinnung erneuerbarer Energien und sichert die Auslastung am Standort Nordenham für ein ganzes Jahr“, sagt Steelwind-Geschäftsführer Dr. Ralf Hubo.

Fertigungsstart ist im Juli. Die letzten Monopiles für den Windpark Yunlin sollen Anfang Juni 2020 das Werk in Blexen verlassen. Die Schiffsreise von dort nach Mailiao, dem Zielhafen in Taiwan, dauert etwa 45 Tage. Der Offshore-Windpark Yunlin entsteht acht Kilometer vor der Westküste Taiwans in einer Wassertiefe von 8,5 bis 38 Metern. 8-MW-Turbinen von Siemens – 80 an der Zahl – sollen dort Strom erzeugen.

Einige der Monopiles haben an ihrem unteren Ende mit zehn Metern nicht nur den größten Durchmesser der Welt, sondern stellen auch beim Gewicht einen Rekord auf: Aufgrund der Bodenverhältnisse müssen sie sehr lang sein (60 bis 98 Meter) und werden damit sehr schwer. Mit einem maximalen Einzelgewicht von 1870 Tonnen sind sie die schwersten weltweit.