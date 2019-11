Blexen Im dritten Anlauf hat’s geklappt: Die Stadt Nordenham bekommt Fördergelder aus dem Dorferneuerungsprogramm für die Neugestaltung der Blexer Ortsmitte. Der offizielle Bescheid des Amtes für regionale Landesentwicklung in Oldenburg liegt zwar noch nicht im Rathaus vor, aber es gibt eine mündliche Zusage. Die Förderstelle hat angekündigt, dass die formelle Bewilligung der Zuschüsse in Kürze erfolgen soll. Damit ist der Weg für die geplante Runderneuerung des Dorfplatzes an der Fährstraße frei. „Die Planung ist fertig, wir stehen in den Startlöchern““, sagt Sonja Brödje vom Bauverwaltungsamt der Stadt Nordenham.

1,6 Millionen Euro

Die Förderantrag beläuft sich auf eine Summe in Höhe von 1,6 Millionen Euro. Bei einer Zuschussquote von 63 Prozent mit Landesmitteln verbleiben demnach 592 000 Euro, die von der Stadt Nordenham aufzubringen sind.

Einen Informationsabend über die Neugestaltung der Blexer Dorfmitte veranstaltet die Stadt Nordenham am Donnerstag, 21. November. Die Einwohnerversammlung beginnt um 19 Uhr im Ratssaal (Rathausturm).

Mit den ersten Maßnahmen will die Stadt nach Möglichkeit noch in diesem Monat beginnen. Dabei handelt es sich um vorbereitende Arbeiten für den Abriss des Hauses an der Kirchenstraße 8. Dieses leerstehende Gebäude hat die Stadt Nordenham unter Inanspruchnahme ihres Vorkaufsrechts erworben. Es soll verschwinden, um die Fläche des neuen Dorfplatzes zu vergrößern. Zwischenzeitlich hatte die Denkmalschutzbehörde ihr Veto eingelegt und einen Erhalt des Gründerzeithauses gefordert. Aber die Stadt konnte mit den Denkmalpflegern eine Einigung erzielen und bekam letztlich doch die Erlaubnis für den Abriss.

Wenn alles nach Plan läuft, ist das Eckgebäude spätestens im Februar dem Erdboden gleich gemacht. Dann kann im nächsten Schritt die Herrichtung des Platzes zwischen Fährstraße, Kirchenstraße und Deichstraße starten. Planungsgrundlage ist der von allen beteiligten Gremien abgesegnete Entwurf für die sogenannte „große Lösung“. Dieser von Tim Lorenz, Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes, ausgearbeiteten Ideenskizze hat ein externes Planungsbüro den Feinschliff verpasst. Die Ausschreibung der Arbeiten wird zurzeit vorbereitet. Tim Lorenz geht davon aus, dass die Handwerker im März/April anrücken können. Den Abschluss des Projekts erwartet er für Ende 2020.

Kernpunkt des Maßnahmenpakets ist eine komplette Neugestaltung des Dorfplatzes mit Pflasterung, Brunnen, Sitzgelegenheiten und Grünzonen. Der Boden soll überwiegend mit schwarz-roten Betonsteinen in Nostalgie-Optik nach dem Vorbild der Geh- und Radwege an der Langen Straße befestigt werden. Hinzu kommen zur Auflockerung helle Pflasterflächen mit gerumpelten Steinen in der Farbrichtung „Muschelsand“. Auch die Nebenanlagen der angrenzenden Straßen erhalten eine solche Pflasterung.

Im Umfeld der Bereich der Baustelle lässt die Stadt zudem den Regenwasserkanal erneuern. Aber die damit verbundenen Kosten können nicht über das Dorferneuerungsprogramm abgerechnet werden.

Neubauten der GNSG

Sobald der Dorfplatz fertig ist, will die Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft (GNSG) mit der Errichtung der neuen Wohnhäuser an der Deichstraße beginnen. Im Interesse der Anwohner haben sich Stadt und GNSG darauf verständigt, die beiden Projekte nicht gleichzeitig abzuarbeiten. Die Bauzeit für die GNSG-Häuser ist auf ein Jahr veranschlagt.