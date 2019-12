Blexersande Der vierjährige Kylian strahlt über das ganze Gesicht. Und auch dem etwa zwei bis drei Jahre alten „Sammy“ scheint die neue Bekanntschaft zu gefallen. Der Junge aus Brake und der ungarische Straßenhund haben durch Zufall auf dem Tierhof Wiemer am Sandinger Weg in Nordenham zueinander gefunden.

Kylians Oma Iris Tanzen aus Nordenham bringt als gelernte Schneiderin in dem Projekt „Tragbare Fantasie – Upcycling in der Kleiderkammer“ Langzeitarbeitslosen die Wiederverwertung von Rohstoffen aus den Kleiderkammern des Deutschen Roten Kreuz bei. An dem gemeinsamen Projekt von Jobcenter und DRK-Kreisverband Wesermarsch nehmen Frauen aus Deutschland, Syrien, Polen und dem Iran teil. Sie werden an drei Tagen in der Woche je vier Stunden in der Geschäftsstelle Nordenham des DRK und an zwei Tagen am DRK-Standort in Brake im Ändern von vorhandener Kleidung auf andere Größen, das richtige Maßnehmen und das Umsetzen von kreativen Ideen geschult.

Die Ergebnisse ihrer Arbeit verschenkten Iris Tanzen und ihre „Schülerinnen“ zu Weihnachten an den Tierhof Wiemer in Nordenham. Sie brachten Katzenkörbe, Hundedecken, Kuscheltiere und Hundepullover auf den Hof am Sandiger Weg – alles selbst genäht und gestrickt.

Anja Wiemer freute sich sehr über die Geschenke und zeigte den Gästen gern ihre Hunde und Katzen, Pferde und Esel, Ziegen, Schafe und Kühe.

Iris Tanzen wurde bei dem Hofbesuch nicht nur von Projektteilnehmerinnen begleitet, sondern auch von Tochter Chantale und deren Sohn Kylian, dem es gleich alle Tiere angetan hatten, besonders aber der kleine chinesische Shar-Pei-Mix „Sammy“. „Sammy“ ist wie auch der Bernhardiner-Mix „Hänsel“ ein ungarischer Straßenhund, den die Organisation „New life for dogs“ (Neues Leben für Hunde) aus erbärmlichen Verhältnissen und vor dem wahrscheinlichen Tod in Ungarn gerettet hat.

Anja Wiemer betreibt eine Pflegestelle des Vereins „New life for dogs“. Von einer Auffangstation in Zeven holt sie jeweils zwei bis drei dieser Hunde, die sie auf dem ehemaligen Bauernhof von Walbert Strahlmann pflegt und auf eine Vermittlung vorbereitet. „Manchmal geht es ganz schnell, manchmal dauert es auch zwei bis drei Monate“, erzählt die Tierliebhaberin, die auch offizielle Pflegestation des Tierschutzvereins Wesermarsch für Katzen ist. Die Straßenhunde aller Rassen sind kastriert, geimpft, gechipt und haben einen Pass, versichert Anja Wiemer. „Es sind keine Beißer dabei“, fügt sie hinzu.

Kylian wich bei dem Besuch des Tierhofes nicht mehr von „Sammys“ Seite. „Ich nenne ihn Tom“, teilte er freudestrahlend seiner Mutter mit, musste das neue vierbeinige Familienmitglied aber noch auf dem Tierhof am Sandinger Weg zurücklassen. Die Tanzens bauen gerade neu in Brake und wollen Anfang nächsten Jahres einziehen. Dann gesellt sich „Sammy“, der jetzt „Tom“ heißt, dazu. Der Namenswechsel war erforderlich, da Tanzens Katze schon „Sammy“ heißt.

Das Besondere an dem Upcycling-Projekt ist, dass Mäntel, Jacken, Hosen, Hemden und Blusen aus den Kleiderkammern zu neuen Kleidungsstücken und anderen Gebrauchsgegenständen für Bedürftige von Bedürftigen umgearbeitet werden. Für kleines Geld werden auch Änderungsarbeiten wie Hosen und Röcke kürzen, Reißverschlüsse einnähen und Löcher stopfen erledigt.

Bedürftige, die regelmäßig die Kleiderkammern des Deutschen Roten Kreuzes aufsuchen, können sich dort Kleidung aussuchen und in der Schneider-Stube abgeben. Die Lehrgangsteilnehmerinnen machen nach den Wünschen der Kunden daraus etwas Neues – manchmal auch für bedürftige Tiere.