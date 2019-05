Brake Nimmt man den Wahlerfolg der Grünen bei der jüngsten Europawahl als Gradmesser, sollte auch in Brake das Interesse an Themen wie Klimaschutz, fairer Welthandel, Nachhaltigkeit und Co. groß sein. Im alltäglichen Leben sowie im politischen und Verwaltungs-Handeln ist das allerdings noch nicht überall fest verankert.

Das will die Stadt Brake ändern: Die ist jetzt Teil der „Agenda-2030-Kommunen“ in Deutschland. Das bedeutet, dass sie sich den formulierten Zielen der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat der Stadt das entsprechende Zertifikat unlängst überreicht.

Städte und Gemeinden seien „die zentralen Akteure für nachhaltige Entwicklung“, betont Uwe Schubert, bei dem die Aktivitäten in der Kreisstadt zusammenlaufen. „Wo, wenn nicht auf der kommunalen Ebene erreichen wir die Bürger?“ Der Fachbereichsleiter weiß auch, dass es sich vor allem um eine Absichtserklärung handelt, die nun mit Leben gefüllt werden müsse.

„Wir wollen die Ziele nun an unsere Einrichtungen weitergeben.“ In Kindergärten und Grundschulen sollen so nach und nach Forderungen wie nachhaltiger Konsum oder Klimaschutz mit den jeweiligen Möglichkeiten angepackt werden. Ganz konkret könnte für die neue Grundschule Harrien eine Zertifizierung als „Faire Schule“ und für die neue Kindertagesstätte Golzwarden als „Faire Kita“ angestrebt werden. Für die Umsetzung anderer Ziele wie Nutzung sauberer Energien oder hochwertige Bildung muss die Stadt selber die entsprechenden Grundlagen schaffen. Hauptziel, so Schubert, sei es, das Bewusstsein in Verwaltung und Bevölkerung zu stärken – aber auch deutlich zu machen, dass man in vielen Bereichen bereits nachhaltig unterwegs sei.

Insgesamt sind in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 17 Ziele formuliert – von „keine Armut“ über „Leben unter Wasser“ bis hin zu „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“. An deren Umsetzung wirken die teilnehmenden mehr als 100 Kommunen (von gut 11 000 bundesweit) mit.

Die Stadt Brake ist auch zertifizierte Fairtrade-Stadt und Gründungsmitglied der Fairtrade-Region Unterweser.