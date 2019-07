Brake Im Bereich des Geschäftsstellenbezirks Brake der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven ist die Zahl der Arbeitslosen von Mai auf Juni um 35 Personen niedriger ausgefallen. 1392 Frauen und Männer sind arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen um 11,7 Prozent oder um 185 Personen niedriger.

Weniger Arbeitslose

Die Arbeitslosenquote, berechnet auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen, beträgt im Juni 5,2 Prozent, im Vorjahr waren es 5,9 Prozent. Dabei meldeten sich 325 Frauen und Männer (neu oder erneut) arbeitslos, 22 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 355 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 2192 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 39 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 2255 Abmeldungen von Arbeitslosen.

Die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Wesermarsch ist von Mai auf Juni um 2,7 Prozent oder 73 Personen niedriger ausgefallen. Insgesamt 2678 Frauen und Männer sind in der Wesermarsch arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen um 11,1 Prozent oder um 335 Personen niedriger. Die Arbeitslosenquote beträgt im Juni 5,6 Prozent, im Vorjahr waren es 6,3 Prozent.

Mehr Beschäftigte

Laut den aktuellen Daten zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung vom 31. Dezember 2018 arbeiteten zu diesem Zeitpunkt in der Wesermarsch 30 223 Frauen und Männer in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Das sind 649 oder 2,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Nach Branchen gab es absolut betrachtet die stärkste Zunahme bei der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie (ein Plus von 329) sowie in den Bereichen Handel, Instandhaltungen/Reparatur sowie KFZ (Plus von 101).

Nach Personengruppen waren bei allen Rückgänge gegenüber dem Vorjahresmonat zu verzeichnen. Von den Arbeitslosen sind 9,6 Prozent zwischen 15 bis 25 Jahre alt, der Anteil der über 50-Jährigen liegt bei 35,8 Prozent.

Im Mai waren 160 (150 Vormonat) Geflüchtete in der Wesermarsch beim Jobcenter beziehungsweise der Arbeitsagentur arbeitslos gemeldet. Das sind sechs Prozent aller Arbeitslosen in der gesamten Wesermarsch. Weitere 212 Frauen und Männer sind nicht arbeitslos gemeldet. Sie werden stattdessen als arbeitssuchend geführt: Die Frauen und Männer befanden sich in Integrationskursen, Qualifizierungsmaßnahmen oder waren erwerbstätig und suchten zugleich eine Stelle.

Arbeitskräfte gesucht

Die größte Nachfrage mit aktuell 265 Stellen gibt es in Berufen der Produktion und Fertigung, hier ist allerdings auch mit minus 29 Stellen der größte Rückgang zu verzeichnen. Der Bedarf im Berufsbereich Verkehr und Logistik hat sich um acht Stellen verringert und bleibt mit 167 an zweiter Stelle. Der Bestand an Stellen für Berufe in Gesundheit und Soziales, Lehre und Erziehung ist um zehn Stellen gestiegen auf 151 Stellen (141 Vormonat).