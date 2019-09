Brake Es ist eine Premiere in Niedersachsen: Die Justiz des Landes wird am Montag, 23. September, erstmalig einen „Tag des Betreuungsrechts“ veranstalten. Insgesamt 73 niedersächsische Amtsgerichte beteiligen sich an diesem Tag, an dem die Bürger im Mittelpunkt stehen sollen. Auch das Amtsgericht Brake beteiligt sich.

Die Richterinnen am Amtsgericht Iris Güttler und Christine Wünker werden über die Möglichkeit der Erteilung einer Vorsorgevollmacht sowie Patientenverfügung informieren, das Wesen einer rechtlichen Betreuung und den Ablauf eines Betreuungsverfahrens. Auch Fragen zu den Voraussetzungen von Unterbringungs- und Fixierungsmaßnahmen werden beantwortet. Klaus-Dieter Wilhelm (Betreuungsstelle des Landkreises Wesermarsch) sowie die Berufsbetreuerin Heidi Hellpointner (Betreuungsgemeinschaft Wesermarsch) werden aus ihren Arbeitsbereichen berichten. Das Amtsgericht in der Bürgermeister-Müller-Straße 34 ist dafür zum Tag des Betreuungsrechts am Montag, 23. September, von 17 bis 19 Uhr geöffnet.

Die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza hat den „Tag des Betreuungsrechts“ ins Leben gerufen: „Viel zu oft besteht Unklarheit darüber, welche rechtlichen Folgen die Erkrankung oder Behinderung eines Erwachsenen nach sich ziehen kann. Mancher ist überrascht, wenn Ehepartner oder Eltern eines volljährigen Kindes den Erkrankten nicht ohne weiteres vertreten können“, so Havliza. Mit dem Tag soll möglichst vielen Menschen die praktische Bedeutung des Betreuungsrechts bekannt werden.