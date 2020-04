Arbeiten Verzögern Sich: Brückenbau in Brake soll erst im Sommer starten

Brake Die Ankündigung zu Beginn des Jahres klang wie ein Märchen und war zu schön, um wahr zu sein: Die marode Brücke für Radfahrer und Fußgänger über das Braker Sieltief an der Bundesstraße 212 sollte in diesem Frühjahr durch eine neue ersetzt werden. Die Brücke ist seit Anfang Februar 2019 gesperrt.

Und nun das: Der Baubeginn des Ersatzneubaus der Brücke über das Braker Sieltief verzögere sich, lautet eine Nachricht der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

In knappen Worten teilt der Geschäftsbereich Oldenburg die weitere Verzögerung der Arbeiten mit: „Die Geh- und Radwegbrücke über das Braker Sieltief soll ab Sommer 2020 durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt werden.“ Derzeit würden die Ausführungsunterlagen für den Ersatzneubau des Brückenbauwerks erstellt, anschließend geprüft und genehmigt.

Immerhin gibt es seit August 2019 eine provisorische Lösung für Radfahrer: eine Verlegung des Rad- und Fußweges dicht an die Fahrbahn der B 212. Das brachte allerdings eine Temporeduzierung auf 50 km/h mit sich.

Die Verzögerung des Baubeginns sei auf den in der Örtlichkeit anstehenden schlechten Baugrund zurückzuführen, erläutert die Landesbehörde. Tragfähiger Boden sei erst in Tiefen von über zwölf Metern vorhanden. Wegen bekannter möglicher Probleme, die durch schlechten Baugrund verursacht werden können, seien im Vorfeld Abstimmungsprozesse vorgenommen worden, um etwaige Probleme während der Bauausführung zu verhindern. Diese haben mehr Zeit in Anspruch genommen, als vorerst eingeplant. Verschiedene Gründungsvarianten für die Brücke hätten betrachtet werden müssen. Die provisorische Verkehrsführung bleibt weiterhin bis Baubeginn bestehen.