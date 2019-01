Brake Die Arbeitslosigkeit ist im Bereich der Geschäftsstelle Brake der Agentur für Arbeit weiter auf einem relativ niedrigen Stand. Zwar stieg die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen von November auf Dezember um 19 auf 1456 Personen an. Im Jahresvergleich waren das allerdings 153 Menschen weniger. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 5,5 Prozent, ein Jahr zuvor waren es 6,1.

Die Dezember-Quote ist damit so niedrig wie seit Jahren nicht. Zum Vergleich: Im Dezember 2006 war sie mit 9,6 Prozent deutlich höher. 2010 betrug sie immer noch 7,0 Prozent und 2015 lag sie bei 6,6 Prozent.

Im Dezember 2018 meldeten sich 349 Personen neu oder erneut arbeitslos, 16 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 327 Personen ihre Arbeitslosigkeit (plus 9). Das ganze Jahr 2018 über gab es in der Geschäftsstelle Brake 4403 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 28 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; noch deutlicher gestiegen ist mit 96 auf 4529 allerdings die Zahl der Abmeldungen.

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember um 49 Stellen auf 487 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 15 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Dezember 80 neue Arbeitsstellen, zwei weniger als vor einem Jahr. Im Jahresverlauf 2018 gingen somit 1589 Arbeitsstellen ein, 174 mehr als im Jahr zuvor.

Im Agenturbezirk Oldenburg-Wilhelmshaven liegt die Geschäftsstelle Brake damit leicht besser als der Durchschnitt von 5,6 Prozent. Ebenfalls überdurchschnittlich ist die Abnahmequote von minus 9,5 Prozent beim Bestand an Arbeitslosen im Jahresvergleich.