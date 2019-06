Brake „In letzter Zeit sehe ich viele Hummeln“, sagt dann auch Horst Kuphal, der zusammen mit seiner Frau Astrid das Gartenparadies Käseburg geschaffen hat.

Und die Eheleute tun alles, damit es in ihrem Garten an der Stedinger Landstraße 133 in Brake weiter tüchtig wächst und blüht. Von ihrer Arbeit können sich interessierte Gartenfreunde jetzt ein Bild machen und sich an den vielen Gewächsen mit erfreuen, denn Astrid und Horst Kuphal laden für Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juni, zur Offenen Gartenpforte ein. Geöffnet ist der 1600 Quadratmeter große Garten an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr. „Wer einen Garten hat, lebt schon in einem Paradies“, weiß Horst Kuphal. Damit man sich daran erfreuen kann, wird der Gast in jeder Ecke zum Verweilen eingeladen, es gibt nämlich genug Sitzmöglichkeiten. Der Eintritt beträgt zwei Euro und kommt einem guten Zweck zugute.

Es ist ein beruhigendes Ambiente, das sich dem Gartenliebhaber bietet. Ein großer Teich mit Kois und Goldfischen ist umwachsen von etlichen Zier- und Nutzpflanzen. Die exotischen Kiwis haben hier einen festen Platz gefunden. Eine natürliche Artenvielfalt, ohne Pflanzenschutzmittel einzusetzen, ist für Horst und Astrid Kuphal oberstes Gebot. Für sie gibt es kein Unkraut, nur Beikraut. Und so sagt dann auch der Spruch „Traue nicht dem Ort, an dem kein Unkraut wächst“, vieles über das Gartenparadies und das gärtnerische Schaffen der beiden Naturliebhaber aus.

Die beiden Gärtner haben einen grünen Daumen, was nicht zuletzt daran ersichtlich ist, dass Astrid Kuphal die Rosen im Garten selbst gezogen hat und Horst Kuphal sieben Bienenstöcke pflegt und hegt. Der Honig, den er gewinnt, schmeckt köstlich.

Im Nutz- und Ziergarten gibt es viel Interessantes zu entdecken. Er besticht durch seinen außergewöhnlichen Pflanzenbesatz wie Kanadischer Berglorbeer, Mandel- und Ginkgo-Baum, Heidelbeeren, Feigen, Astrids Rosenzucht, Töpferei sowie Weinherstellung aus Gartenfrüchten und Buchsbaum-Kunstwerke. Es gibt Kaffee, Tee und Kuchen. Im großen Carport ist das Büfett aufgebaut. Der Garten ist laut Horst Kuphal nicht Rollstuhl geeignet. Hunde sind nicht erlaubt.• Zusätzlich ist am 18. August zur Feigen-Ernte geöffnet. Anmeldung ist dann erbeten unter Telefon 04401/72777, horst.h.kuphal@gmail.com.