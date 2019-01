Brake Er ist einfach ein Publikumsmagnet: Gerd Spiekermann aus Hamburg, der seine Wurzeln in Ovelgönne hat und immer wieder gerne Auftritte in seiner Heimat hat. Dort trifft er Schulfreunde von einst und lässt auf der Bühne auch Erinnerungen an Kind- und Jugendzeit aufleben.

Gerd Spiekermann begrüßt zunächst alle mit einem lauten „Moin“, das ihm dann aus dem Publikum entgegenruft. Denn schließlich ist Gerd Spiekermann immer noch einer von hier.

Er ist bekannt in der Wesermarsch, denn schließlich ist er in Ovelgönne geboren – seine Eltern betrieben dort eine Gastwirtschaft – und dort hat er auch viele Jahre mit seinen Eltern und seiner Schwester gelebt. Gerade diese ersten Jahre haben ihn in seinen Geschichten und Döntjes immer wieder begleitet.

Seit fast vier Jahren ist der Moderator und Buchautor inzwischen Rentner und genießt mit seiner Ehefrau das Reisen in ferne Länder. So waren sie unter anderem in Südamerika und hatten sich extra dafür gut vorbereitet. Unter anderem auch mit einem Besuch beim Zahnarzt, denn schließlich würde er längere Zeit nicht wiederkommen. „Dann guck ich noch mal hin“, meinte der Zahnarzt. „Sie fahren nach Südamerika, dann werde ich wohl die Zähne noch etwas anspitzen.“ Denn schließlich sei das Nationalgericht in Südamerika Grillfleisch und das in großen Mengen. Davon konnte sich der Reisende dann auch selbst überzeugen. Auf die Frage, was denn ein norddeutsches Nationalgericht sei, antwortete er, nach längerem Überlegen „Labskaus“. Doch wie das nur auf Spanisch erklären. Da musste dann doch das Internet herhalten. Ein verwirrter Blick der Südamerikaner auf das „Eintopf“-Gericht ließ Spiekermann umschwenken und er nannte „Bockwurst mit Bratkartoffeln“ als Nationalgericht. Auch hier folgte der Blick aufs Foto, dann bedauernd auf Spiekermann und schon wurde noch etwas Rindfleisch mehr auf den Grill geworfen.

Auf der Bühne schweifen die Gedanken auch immer wieder zu seiner Schulzeit nach Ovelgönne zurück. So gab es damals Lehrer, die gern noch mit dem Stock erzogen haben. Dafür rächte sich der junge Gerd, indem er in das Essen des Lehrers spuckte, das dieser bei seinen Eltern im Gasthaus bestellt hatte.

Zu seinem 66. Geburtstag im vergangenen Jahr habe er ein Buch über richtiges Benehmen geschenkt bekommen. Da steht dann unter anderem auch drin, wie ein Weinglas richtig gehalten wird, wie auf eine Einladung reagiert werden soll und wie sich ein Gast auf einer Feier zu benehmen hat. Fettnäpfen über Fettnäpfchen, in die auch ein Gerd Spiekermann zu gern einmal springt. Über eine Reihe von Verfehlungen konnte sich das Publikum an diesem Abend auch noch freuen. Da versuchte er den Materialfehler in der Toilette eines Freundes nach seinem Toilettengang vergebens zu entfernen und wird dabei erwischt. Bei den Nachbarn zum Essen eingeladen, fragt er gleich nach Senf und beim Büffet bei Freunden kann er nicht abwarten und manipuliert die Gastgeber so lange, bis sie nur wenige Minuten später den Run auf das Büffet freigeben. Etikette? Weit gefehlt, denn Gerd Spiekermann ist sich am Büffet selbst der nächste. Es gibt nur einen Kassler-Braten beim Grünkohl. Da werden kurzerhand beide Ende des Bratens abgeschnitten und die anderen gehen leer aus. Diese und andere alltägliche Verfehlungen präsentiert jemand, dessen Philosophie „Mein Glas ist immer halbvoll“ lautet und den nur unzufriedenen Menschen nerven, überreife Tomaten, glibberige Eier, kalte Toiletten, warmes Bier und vor allem Hühnerfrikassee. „Das ist mir zu ungenau“, sagt er und beschreibt in allen Einzelheiten, dass er vor allem die weiße, pickelige Haut vom Hintern überhaupt nicht mag. Dem Publikum gefällt’s. Auf charmante Weise hält er den Zuhörern den Spiegel vor.