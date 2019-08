Brake Keine der deutschen Inseln an der Nordseeküste ist mit der Hochseeinsel Helgoland zu vergleichen. Das Klima, der rote Buntsandsteinfelsen mit grünem Land tragen dazu bei, dass man für kurze Zeit den alltäglichen Stress vergessen und einfach die Ruhe genießen kann: Abgeschiedenheit vom Rest der Welt, nahezu unendlicher Meerblick in jede Himmelsrichtung und der wohltuende Geruch der salzigen See. Helgoland hält für den Gast, auch wenn er nur kurz verweilt, viele Facetten bereit.

Die Reederei Cassen Eils bietet noch zwei Fahrten mit dem Bus ab Brake bis nach Bremerhaven und von dort aus mit MS „Fair Lady“ nach Helgoland an.

Am 17. August sowie am 14. September geht es jeweils um 8 Uhr ab der Haltestelle an der Kaje beim Infopavillon los. Um 8.10 Uhr besteht noch die Möglichkeit, beim Famila-Center an der Weserstraße zuzusteigen. Von dort aus geht es dann direkt nach Bremerhaven. Dort legt um 9.30 Uhr die „Fair Lady“ ab Seebäderkaje nach Helgoland ab. Gegen 12.30 Uhr ist die etwa dreistündige Schifffahrt zur Hochseeinsel beendet. Um 16 Uhr legt das Schiff wieder nach Bremerhaven ab.

Die Karten kosten 39,90 Euro für Erwachsene, Kinder von vier bis 14 Jahren zahlen 23 Euro, Familien bis drei Kinder 99 Euro.

Tickets für den Törn nach Helgoland können nicht an dem Tag der Fahrt erworben werden. Diese sind im Vorfeld im Infopavillon an der Kaje erhältlich. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr. Die Mitarbeiter sind zu erreichen unter der Telefonnummer 04401/19433.