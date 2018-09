Brake Noch ist es eine rund 16 000 Quadratmeter große Wiese, die südlich an die Straße Am Wasserturm in Brake angrenzt. Doch schon bald könnten hier neue Eigenheime entstehen. Denn die Niedersächsische Landesgesellschaft mbH Oldenburg möchte auf dem Flurstück in der Gemarkung Hammelwarden elf bis zwölf Grundstücke erschließen, deren Gartenausrichtung hin zu den vorhandenen Fischteichen liegt. Der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Verkehr jedenfalls gab am Donnerstagabend grünes Licht für das Projekt.

Dem Antrag der Niedersächsischen Landesgesellschaft auf Einleitung eines Aufstellungsverfahrens für ein qualifiziertes Angebot stimmten alle Ausschussmitglieder zu. Für den Bereich gibt es noch keinen Bebauungsplan. Bauamtsleiter Rainer Hinrichs wies während der Sitzung allerdings darauf hin, dass ein beschleunigtes Bauleitplanverfahren vorgenommen werden kann. Sowohl Heinz-Werner Horstmann (SPD) als auch Hans-Otto Meyer-Ott (Bündnis 90/Die Grünen) fragten diese Möglichkeit ab. So wollte Heinz-Werner Horstmann beispielsweise wissen, ob der Aufstellungsbeschluss mit der Braker Sielacht abgestimmt sei und es seitens der Stadt überhaupt möglich ist, diese Fläche als Baugebiet auszuweisen. Wichtig sei auch ein Beweissicherungsverfahren an Gebäuden und Häusern in der Nähe, betonte Hans-Otto Meyer-Ott. Dass ein Beweissicherungsverfahren im Durchführungsvertrag vermerkt sei, erwiderte Rainer Hinrichs. Er betonte auch, dass den Plänen der Niedersächsischen Landesgesellschaft (NLG) nichts entgegen stehen würde.

Die NLG stellte Thorsten Spiekermann, kaufmännischer Projektleiter, kurz vor. 1915 als Hannoversche Siedlungsgesellschaft gegründet, gebe es mittlerweile zehn Standorte in Niedersachsen mit insgesamt 270 Mitarbeitern, 30 davon arbeiteten in Oldenburg. Er betonte, dass auf dem Grundstück westlich zur Bahnlinie hin der Lärmschutz sichergestellt werden müsse, die Straßenführung erfolge dicht an einem Graben entlang. Zwölf parallel liegende Grundstücke könnten nach Süden ausgerichtet werden. Das Schmutzwasser würde abgepumpt, ein Regenrückhaltebecken müsste angelegt werden. Der NLG-Antrag zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens umfasst die Fläche südlich der Straße Am Wasserturm, nördlich der Hammelwarder Teiche und östlich der Bahnstrecke Nordenham-Hude.

• Es gab nur zwei Zuhörer am Donnerstagabend. Unter dem Punkt Einwohnerfragen meldete sich einer der beiden zu Wort und klagte über den schlechten Zustand der Straßen und Radwege in Brake. Nach jeder Fahrradtour vergehe ihm die Freude. Es mache ihm keinen Spaß mehr, in Brake hin und her zu fahren. Einen so schlechten Untergrund dann auch noch zu splitten, dafür fehle ihm das Verständnis. Seit 15 Jahren werde er regelmäßig im Rathaus vorstellig, nichts habe sich getan. „Ich habe das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden“, betonte er.

Sowohl Ursula Schinski (SPD) als auch Hans-Otto Meyer-Ott versprachen, sich nun intensiv mit dem Thema zu befassen. „Wir werden ein Auge darauf haben“, sagte Ursula Schinski. Meyer-Ott schlug dem Bürger vor, mit ihm die kritischen Stellen in Augenschein zu nehmen.