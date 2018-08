Bahnhof: Arbeiten dauern an

Brake Auf weitere Einschränkungen müssen sich Bahnkunden, aber auch Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer einstellen: „Die Gleiserneuerung am Bahnübergang in Brake, Neustadtstraße, verzögert sich bis Freitag, 31. August, 18 Uhr“, teilte die Deutsche Bahn am Freitagnachmittag mit. Der Bahnübergang bleibe für den gesamten Straßenverkehr weiterhin voll gesperrt. Grund sei die Verzögerung einer Ladung Schotter.

Im Bahnhof selbst laufen die Arbeiten an Gleis 2 weiter. Auch das Gleis 1 kann bis Ende kommender Woche nicht genutzt werden: Die Züge fahren weiterhin in beide Richtungen von Gleis 3 ab. Dies ist nicht barrierefrei und nur durch die Unterführung erreichbar. Diese werde nach Beendigung aller Bauarbeiten wieder verschlossen.