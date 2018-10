Brake /Bardenfleth „Der Landkreis Wesermarsch als Genehmigungsbehörde hat sich zu keinem Zeitpunkt über Gerichtsbeschlüsse hinweggesetzt, sondern hier rechtmäßig gehandelt“, nimmt der Erste Kreisrat des Landkreises Wesermarsch, Hans Kemmeries, Bezug auf den aktuellen Beschluss des Verwaltungsgerichts Oldenburg. Das hat am 2. Oktober den Antrag des Landesverbandes Bürgerinitiative Umweltschutz Niedersachsen (LBU) abgelehnt. Der LBU hatte hinsichtlich des Windparks Bardenfleth im Juli bei Gericht den Erlass einstweiliger Sicherungsmaßnahmen beantragt. Nach Auffassung des LBU waren die Windenergieanlagen beständig in Betrieb – und das, obwohl das Gericht die aufschiebende Wirkung einer Klage gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wiederhergestellt habe und somit derzeit ein vorübergehender Baustopp herrsche. Konkret hatte der LBU beantragt, „den Landkreis zu verpflichten, den Betrieb der vier bereits fertiggestellten Windenergieanlagen vollständig zu untersagen unter Androhung eines Zwangsgeldes in Höhe von 1000 Euro für jeden Fall der Zuwiderhandlung“. Der LBU hatte sowohl den so genannten Trudelbetrieb – ein extrem langsames Drehen der Rotoren – als auch Sicherungsarbeiten vor Ort bemängelt. In beiden sah er einen Verstoß gegen die aufschiebende Wirkung der Klage.

Das Gericht gab mit seinem Beschluss nun allerdings dem Landkreis Recht. In seiner Begründung führte es aus, dass die Beteiligten den gerichtlich beschlossenen „Baustopp“ respektieren und beachten. Es finde kein Betrieb der Anlagen statt. Der beanstandete Trudelbetrieb „ist nicht als Betrieb im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes einzustufen“, so das Gericht. „Der Trudelbetrieb der hier abgeschalteten Windenergieanlagen dient vorliegend lediglich der Prävention von Gefahren für die Standsicherheit, nicht dagegen der Nutzung der Anlage zu ihrem vorgegebenen Zweck.“ Es handele sich lediglich um Maßnahmen zur Gewährleistung eines sicheren Bauzustandes sowie der Standsicherheit.

Das Gericht führte in seiner Begründung weiter aus, dass durch die Sicherungsarbeiten keine Baumaßnahmen durchgeführt werden. „Die bloße Umlagerung von Bauteilen stellt keine Bautätigkeit zur Errichtung von Windenergieanlagen dar“. Dazu Hans Kemmeries: „Der verhängte Baustopp wurde immer eingehalten. Der Landkreis hat dieses durch regelmäßige Ortstermine stets überwacht und wird dieses auch zukünftig tun.“

Über den regulären Betrieb oder den Weiterbau zweier weiterer Anlagen, von denen seit Baubeginn Anfang dieses Jahres nur die ersten Turmsegmente stehen, ist mit dem Urteil des Oldenburger Gerichts noch nicht entschieden. Die Klage der LBU wird im Hauptsacheverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg entschieden.