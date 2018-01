Brake Die Stadtverwaltung Brake beschreitet neue Wege. „Wir wollten nach längeren Jahren ein Baugebiet selbst erschließen“, sagt Kämmerer Torsten Tschigor, „und etwas gegen die sinkende Einwohnerzahl unternehmen.“ In Eigenregie wird nun eine Fläche in zentraler Lage im Stadtgebiet vermarktet. Das Baugebiet „Wiesenstraße“ soll im Frühjahr erschlossen werden. Voraussichtlich ab Sommer könnten die ersten Baufahrzeuge anrücken. Bewerbungen um einen Bauplatz können noch bis zum 28. Februar bei der Stadt Brake abgegeben werden.

25 Anfragen liegen bereits vor

Das Baugebiet an der Wiesenstraße neben dem Vereinsheim des Boitwarder Schützenvereins.

Das Interesse sei groß, freut sich Torsten Tschigor über die bislang gute Resonanz. 25 Anfragen lägen vor. Und diese für ein Baugebiet, das elf Grundstücke mit einer Größe zwischen 575 und 685 Quadratmeter umfasst. Die genaue Vermessung der Flächen steht aber noch aus.

Familien sollen gefördert werden

Um die Grundstücke gerecht zu verkaufen, hat der Stadtrat im vergangenen Jahr Vergaberichtlinien beschlossen. Die Richtlinien sehen insbesondere die Förderung von Familien mit Kindern vor.

Zum einen haben kinderreiche Familien gute Chancen, einen Bauplatz zu bekommen. Zum anderen gewährt die Stadt Brake einen Rabatt von 5 Prozent je Kind auf den Kaufpreis, maximal jedoch 15 Prozent. Der Quadratmeterpreis liegt laut Torsten Tschigor bei 80 Euro. Bei drei Kindern reduziere sich der Quadratmeterpreise demnach auf 68 Euro, merkt der Kämmerer an.

Attraktiver Quadratmeterpreis

Im Quadratmeterpreis enthalten sind die Erschließungskosten. „Die Straßenbauer haben die Kosten geschätzt, die in den Kaufpreis mit eingeflossen sind“, so Torsten Tschigor. „Wir wollten einen Preis“, merkt er an. Dieser ist attraktiv, wie die Anfragen zeigen. Und die Grundstücke würden nicht unter Wert verkauft, betont Torsten Tschigor.

Attraktives Wohnen

Das Baugebiet soll nach den Worten des Kämmerers dazu beitragen, attraktives Wohnen in der Stadt Brake möglich und finanzierbar zu machen. Auch auswärtige Familien will man ansprechen und sie für das Wohnen in Brake begeistern. In Oldenburg zu bauen, so Torsten Tschigor, werde immer teurer. Brake könnte eine Alternative sein.

Letztlich wird der Verwaltungsausschuss im März darüber entscheiden, wer ein Grundstück bekommt. Sind mehrere Bewerber punktgleich, entscheidet das Los darüber, wer sich zuerst einen Bauplatz aussuchen darf.

Weitere Informationen zum Baugebiet und zum Bewerbungsverfahren erhalten Interessierte bei der Stadt Brake, Torsten Tschigor, unter 04401/102201 oder per E-Mail tschigor@brake.de sowie im Internet unterwww.brake.de

