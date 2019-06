Brake Die Situation zwischen Vanessa Penning und der Braker Wohnungsbau ist einigermaßen verfahren. Eigentlich braucht die Mutter zweier Kinder eine neue Wohnung. Vanessa Penning leidet an der Lungenkrankheit COPD. Um von der Haustüre in die Zweizimmer-Wohnung im ersten Stock im Haus an der Amselstraße zu gelangen, brauche sie eine Viertelstunde. „Ich komme so gut wie nicht mehr raus“, sagt die 45-Jährige. 24 Stunden benötigt Vanessa Penning ihr Beatmungsgerät.

Das Problem an einem Wohnungswechsel: Die Mieterin will das Viertel im Westen Brakes nicht verlassen. „Frau Penning braucht eine behindertengerechte Wohnung. Die können wir ihr dort nicht bieten“, sagt Gabriele Jahn, Vorstandsmitglied bei der Wohnungsbau.

Vanessa Penning sagt, ihr sei seitens der Gesellschaft zugesagt worden, dass sie die nächste frei werdende Erdgeschoss-Wohnung im Viertel bekommen würde. „Ich stünde auf Platz eins, ist mir gesagt worden.“ Das bestreitet die Wohnungsbau: „Wir führen keine Rangliste“, so Gabriele Jahn auf Nachfrage der NWZ.

Dem widerspricht allerdings Christine Bussas von der Betreuungsgemeinschaft Wesermarsch. Die Geschäftsführerin ist die Betreuerin von Vanessa Penning und vertritt sie bei Behörden oder in sonstigen Angelegenheiten. „In einem Gespräch mit Vertretern der Wohnungsbau, bei dem ich dabei war, ist Frau Penning eine Wohnung im Erdgeschoss zugesichert worden“, so die Betreuerin. Das sei im Juni vergangenen Jahres gewesen. Christine Bussas habe sich eine Aktennotiz darüber gemacht. Schließlich habe sich Vanessa Penning bei ihr beschwert, dass in einem Nachbarhaus eine Wohnung im Parterre frei geworden ist und sie nicht berücksichtigt worden sei. „Man hätte Frau Penning mindestens mal fragen müssen“, so Christine Bussas.

Sie gibt auch zu, dass es für Vermieter mitunter nicht immer ganz leicht ist, wenn ein Mieter in einem Betreuungsverhältnis stecke. „Aber es ist immer noch besser, wenn wir als Betreuer ein Auge auf die Menschen haben, als dass sie alleine leben“, sagt die Betreuerin.

Christine Bussas appelliert an die soziale Verantwortung der Wohnungsbaugesellschaft. Zumal Kommunen der Wesermarsch Gesellschafter des Unternehmens sind. Im April 2017 habe sie ein Gespräch mit Geschäftsführer Rainer Gallasch und Brakes Bürgermeister Michael Kurz gehabt, weil sie den Eindruck hatte, dass die Wohnungsbau sich schwertue, Wohnraum an Menschen in Betreuung zu vermieten. „Den Eindruck habe ich leider immer noch“, sagt Christine Bussas.