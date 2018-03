Brake /Berne /Lemwerder Tag für Tag gähnende Leere herrscht derzeit in den meisten Briefkästen in Brake, Berne und Lemwerder. Postzustellung: findet nicht statt. Der Grund: die Grippewelle hat auch die Post nicht verschont. Postsprecher Jens-Uwe Hogardt führt flächendeckende Personalausfälle ins Feld, so dass es nicht möglich gewesen sei, andernorts Personal abzuziehen, um regionale Ausfälle zu kompensieren. „Dann hätten wir woanders Probleme geschaffen, die Einschränkungen waren zu weitreichend. “

Doch bei allem Verständnis für den Krankenstand des Unternehmens: Die Kunden erwarten von einem Großunternehmen wie der Post einen Plan B. So kritisiert Eckhardt Tangemann aus Ganspe gegenüber der NWZ: „Ich habe schon seit anderthalb Wochen keine Post mehr in Ganspe bekommen. Und das kann doch wohl nicht sein.“ Auch an die Beschwerdestelle der Post habe er sich auf der Suche nach einer Lösung gewandt. „Die Antwort war: ’Sie werden von uns einen Brief bekommen’“, sagt Tangemann, der sich in Anbetracht der Situation dabei verschaukelt vorkommt.

Heidi Kroll aus Weserdeich sagt, sie habe sogar seit zwei bis drei Wochen keine Post mehr im Briefkasten. Ihre Nachbarn ebenso wenig. Auch NWZ-Redakteur Torsten Wewer guckt in Brake seit Wochen oft in den leeren Kasten: „Erst kam die Post nur noch sporadisch, jetzt kommt seit Tagen gar nichts mehr an.“

So ist die Briefzustellung geregelt Die Briefzustellung wird geregelt in der Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV). Mit Universaldienst ist die Sicherstellung der Grundversorgung mit Postdienstleistungen zu erschwinglichen Preisen zu verstehen – garantiert vom Bund und festgehalten im Postgesetz. Die PUDLV regelt Inhalt und Umfang dieses Universaldienstes, zu dem die Briefzustellung gehört. Laut PUDLV müssen im Jahresdurchschnitt 80 Prozent der Briefe am auf den Einlieferungstag folgenden Werktag und mindestens 95 Prozent bis zum zweiten Werktag ausgeliefert werden. Die Bundesnetzagentur sorgt dafür, dass der Universaldienst angemessen erbracht wird. Weder Postgesetz noch PUDLV geben dem Bürger einen einklagbaren Anspruch auf die einzelnen Dienstleistungen. Sehr wohl gibt es die Möglichkeit einer Bürgereingabe, um „Maßnahmen anzuregen, die die Qualitätsvorgaben der PUDLV sicherstellen sollen“. Reklamationen im Einzelfall seien aber an den Postdienstleister zu richten.

Auf Facebook schlägt das Thema hohe Wellen. Ein Unternehmer aus Lemwerder berichtet, dass er seit 5. März keine Briefe mehr bekommen habe. Hitzig geführte Diskussionen schließen sich in dem Sozialen Netzwerk an: Einige User äußern Verständnis für die Post und wünschen den Zustellern gute Besserung, andere beklagen Missmanagement, weil das Unternehmen keine Notlösung vorhalte und beispielsweise gebietsweise zumindest alle paar Tage die angesammelte Post zustelle. Und wieder andere unterstellen Willkür, weil einige Adressen regelmäßig Post bekommen und andere nicht.

Postsprecher Jens-Uwe Hogardt widerspricht den Vorwürfen, dass teils wochenlang keine Briefe zugestellt worden seien: „Die Zustellung war tageweise nicht möglich, Brake war massiv betroffen, Nordenham beispielsweise weniger. Aber keinesfalls wurde über Wochen hinweg nicht zugestellt, das ist eine Fehlbeobachtung.“

Es gibt aber auch gute Nachrichten: „Wir haben den Höhepunkt der Grippewelle überwunden. Seit Wochenanfang sind wieder vermehrt Kollegen aus der Erkrankung zurück im Dienst, es wird jetzt besser“, liefert Hogardt bessere Aussichten. Und tatsächlich – einige User melden auf Facebook „Wir haben heute Post.“