Brake Wenn sich die Schulzeit dem Ende zu neigt, wird die Frage „Was mache ich nach dem Abitur?“ für Schüler sowie für deren Eltern immer wichtiger.

Zum vierten Mal haben die Jugendlichen in der Wesermarsch die Chance, Betriebe aus der Region zu entdecken, die gezielt nach Nachwuchskräften mit höherer Schulbildung suchen. Das Ziel hinter den Job-Bussen: Schülern die beruflichen Perspektiven in der Region aufzeigen. In den Landkreisen Wesermarsch, Friesland, Wittmund und in den Städten Wilhelmshaven und Oldenburg präsentieren sich Unternehmen, Verwaltungen und Hochschul-Standorte.

Die Job-Busse fahren zwischen dem 4. und 12. Oktober sieben Touren. Jeweils zwei Arbeitgeber einer gemeinsamen Branche stehen pro Tag auf dem Fahrplan. „Unsere Jugendlichen vor Ort sind heimatverbunden, deswegen ist es so wichtig, ihnen einen Einblick in die regionale Wirtschaftslandschaft zu ermöglichen“, erklärt Claudia Zimmermann, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit. Je nach Vorlieben, ist für jeden Schüler etwas dabei. Die teilnehmenden Branchen sind vielfältig: von Logistik, Maritimes, Öffentlicher Dienst, Handwerk, Architektur, Bank- und Versicherungswesen über Industrie und Produktion bis zu Soziales und Gesundheit. Erstmalig ist die Einzelhandelsbranche vertreten.

Beate Schmitz, Beraterin für Abiturienten bei der Agentur für Arbeit, erzählt: „Heutzutage haben die Jugendlichen die Qual der Wahl. Hier bekommen sie vertiefte Einblicke, wie in den Firmen gearbeitet wird. Unser Anliegen ist es, aufzuzeigen, wo die Vorzüge der einzelnen Berufe liegen.“ Zudem sei es toll zu sehen, dass die Schüler konkrete Fragen stellen und Kontakte für Praktika knüpfen.

Meistens sind die Ausbildungsleitungen direkt vor Ort, so dass die Jugendlichen aus erster Hand erfahren, welche Noten erforderlich sind oder dass unentschuldigte Fehltage zum Aussortieren der Bewerbung führen. Solche Informationen sind wichtig, besonders, wenn diese von den Arbeitgebern kommen und nicht von Lehrern. Simone Busjhan, Fachkräfteberaterin der Jade-Bay, zieht die Bilanz: „85 Prozent der Jugendlichen haben angegeben, dass wir ihnen mit dieser Aktion bei der Berufswahl weiterhelfen konnten, sowohl positiv als auch negativ.“

Junge Menschen, die an den Touren teilnehmen möchten, können sich bis zum Sonntag, 23. September, unter jb.chancenregion-jadbay.de anmelden. Das Angebot ist kostenfrei – einen Imbiss gibt es noch dazu.