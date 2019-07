Brake Vordergründig sind sie einfach nur farbenprächtig: Die Testflächen, die der Bauhof der Stadt mit Blühmischungen angelegt hat. Zumindest die meisten. „Mit der Fläche in der Amselstraße bin ich nicht zufrieden“, räumt der Leiter des städtischen Bauhofs, Michel Czerny, ein. Vielleicht waren seine Mitarbeiter hier etwas spät dran, vielleicht liegt es auch schlicht am Untergrund. Der Bauhofleiter will – so ist es ja auch Sinn und Zweck einer Testfläche – zunächst einmal abwarten und beobachten. Bunt geworden ist es hingegen schon zwischen Gymnasium und Hallenbad, auf zwei Flächen vor dem städtischen Stadion sowie an der Feuerwehr Golzwarden. Alles in allem rund 1000 Quadratmeter. Eine weitere, deutlich größere Fläche auf städtischem Grund wird an der Feuerwehr Heinestraße von der Jägerschaft angelegt, an der Grundschule Boitwarden eine mit der Naturschutzorganisation BUND.

Hintergründig verfolgt Michel Czerny aber gleich mehrere Ziele: Zuerst einmal ist da eine mögliche Pflegeerleichterung. Die städtischen Grünflächen müssen in der Vegetationsperiode alle paar Wochen gemäht werden, ein immenser Zeit- und Personalaufwand. Eine Blühwiese muss nur einmal angelegt, einmal spät im Jahr gemäht und abgeräumt werden. Und da wäre auch der Artenschutz: Artenreiche Blühflächen dienen unzähligen Insekten als Nahrungsquelle.

Tipps vom Experten Um einen Blühstreifen oder eine Blühwiese anzulegen, ist es laut Michel Czerny noch nicht zu spät. Im Optimalfall sollte die Fläche im Frühjahr oder Herbst angelegt werden. Im häuslichen Bereich, wo man gut und regelmäßig wässern könne, sollte die Aussaat auch jetzt noch klappen, meint der Leiter des Bauhofs Brake. Standort: Geeignet sind vor allem sonnige Standorte. Die Größe ist dabei von untergeordneter Rolle. Boden: Zunächst muss – soweit vorhanden – der vorherige Bewuchs entfernt werden. Je sauberer man hier arbeitet, desto weniger unliebsame Pflanzen hat man später auf der Fläche. Humusreicher Boden sollte mit Sand vermischt werden. Aussaat: Da das Saatgut der Blühpflanzen mitunter recht klein ist und dieses nur sparsam verwendet wird, sollte man das Saatgut mit Sand mischen. Dann lässt es sich leichter aussäen. Zum Vergleich: Werden bei der Anlage eines Rasens rund 20 bis 25 g/m² Saatgut benötigt, sind es bei Blühflächen nur fünf bis sieben Gramm. Saatgut: Achtet man auf einen hohen Anteil mehrjähriger Pflanzen, hat man in den kommenden Jahren weniger Arbeit. Viele einjährige Arten säen sich zudem aus. Mahd: Gemäht wird nur einmal im späten Sommer. Das Schnittgut sollte noch einige Tage auf der Fläche verbleiben, damit möglichst viele Samen herausfallen. Dann sollte das Schnittgut abgeräumt werden, damit nicht zu viel organische Substanz und Nährstoffe anfallen, die Boden und Blühpflanzen nicht benötigen.

Am Schulzentrum ersetzt die Blühfläche ein total verwildertes Beet. Brennnesseln, Liguster, Brombeeren und weitere Sträucher hatten hier ein wenig ansehnliches Rondell gefüllt. Die Hügelform hat dessen Pflege zusätzlich erschwert. Das Beet hatte der Bauhof im Frühjahr komplett abgeräumt, dann folgte die Neueinsaat. Für Brake hat sich Michel Czerny für die Mischung „Heinzelmännchen langlebig“ entschieden. Diese besteht zu 50 Prozent aus mehrjährigen Arten, wodurch sie besonders langlebig und andauernd ist. Enthalten sind 34 Sorten, darunter 17 Stauden. Sie sorgen dafür, dass mehrere Jahre eine schöne Blumenwiese mit vielen verschiedenen Arten garantiert werden kann.

Wenn mit der Anlage der Blühflächen eine Pflegeersparnis erzielt werden kann, ist sich Michel Czerny sicher, seine Gärtner von der Anlage weiterer Blühflächen überzeugen zu können. Und da die Bauhofmitarbeiter es längst nicht mehr schaffen, sämtliche Grünflächen in allen Nebenstraßen regelmäßig zu pflegen, können auch Anwohner tätig werden. Hatte es so etwas früher deutlich häufiger gegeben, scheint es einen Generationenwechsel zu geben und das Interesse an solchen Beetpatenschaften deutlich nachgelassen zu haben.

„Während eine Rasenfläche alle 14 Tage gemäht werden muss, ist der Pflegeaufwand bei einem Staudenbeet deutlich geringer.“ Gerne steht der Bauhofleiter mit Rat zur Seite, sollten sich interessierte Bürger mit dem Gedanken tragen, die Umgestaltung und Pflege einer öffentlichen Straßenbegleitgrünfläche zu übernehmen. „Wir haben genügend Flächen.“

