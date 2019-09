Brake Die Lage Brakes am tiefen Fahrwasser der Weser war ausschlaggebend für die historische Entwicklung der Stadt und die Wettbewerbsfähigkeit ihres Hafens. Der Braker Seehafen wird von Schiffen aller Nationen angelaufen und muss sich der ständigen Veränderung auf dem internationalen Markt anpassen. Die Norderweiterung ist ein Beispiel dafür.

Einblicke gewinnen in den inzwischen abgesperrten Hafen von Brake – das können alle Interessierten mit einer geführten Bustour am Sonntag, 28. September, um 10.30 Uhr. Gästeführer Herr Röver erläutert die Entwicklung des Hafens in der Vergangenheit bis zur Gegenwart und weiß viel Interessantes über die Entwicklung der Hafenbereiche sowie die Hafenwirtschaft zu berichten. Umgeschlagen wird hier besonders Schüttgut, zum Beispiel Getreide, Futtermittel, Schwefel, Papier und noch vieles mehr.

Tickets für die gut zweistündige Tour können Sie im Info-Pavillon erwerben. Ein Ticket kostet 8 € € pro Person. Es werden auch speziell Touren für Reisegruppen angeboten. Info: Telefon 04401/19433.