Corona-Krise: Herbstmarkt in Brake fällt aus

Brake Der traditionelle Herbstmarkt in der Braker Fußgängerzone wird in diesem Jahr coronabedingt nicht stattfinden. Dies teilen der Kreislandfrauenverband Wesermarsch und der Kreislandvolkverband Wesermarsch als Veranstalter mit. „Das fällt uns nicht leicht, hätten wir in diesem Jahr doch das 20-jährige Bestehen der Veranstaltung gefeiert“, sagt die Landfrauen-Vorsitzende Ute Cornelius. „Aber die Auflagen des Landes Niedersachsen lassen solche Großveranstaltungen mit nicht angemeldeten Besuchern bis Ende Oktober nicht zu.“

In Absprache mit den Ortslandfrauenvereinen hatte sich der Kreisvorstand aber auch unabhängig davon bereits für eine Absage entschieden, da die Abstands- und Hygienemaßnahmen nur schwer umzusetzen gewesen wären.

Die Kreislandfrauen und das Landvolk hoffen, dass es im kommenden Jahr wieder möglich sein wird, den Markt wie gewohnt stattfinden zu lassen.