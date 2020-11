Corona-Pandemie: Braker Adventsbasar diesmal online

Brake Wegen der Corona-Pandemie muss mit vielen lieb gewonnenen Traditionen gebrochen werden. Und so wird auch der Adventsbasar im Braker Wohnheim Friedensplatz in diesem Jahr ausfallen. Er hätte am Sonntag, 29. November, zum 1. Advent stattgefunden.

Das Wohnheim Friedensplatz in Brake wird vom Diakonischen Werk Oldenburg betrieben. In der seit 1999 bestehenden Einrichtung werden abhängigkeitskranke Menschen betreut, die chronisch mehrfach beeinträchtigt sind. Sie haben sich in den zurückliegenden Wochen trotz der Corona-Pandemie nicht unterkriegen lassen und mit ihren Arbeitstrainern eifrig gebastelt. Einrichtungsleiterin Anja Schwiertz freut sich über das Engagement und natürlich auch darüber, dass beispielsweise Nistkästen, Futterhäuser, Adventsgestecke, Weihnachtsdeko und vieles mehr auf der Homepage zu sehen sind und dann gegen eine angemessene Spende abgegeben werden können.

Das Wohnheim ist laut Anja Schwiertz bislang von der Corona-Pandemie verschont geblieben. „Wir möchten ungern, dass die Leute am 1. Advent zu uns kommen“, sagte sie auf Nachfrage unserer Redaktion. Wegen der Corona-Verordnung wäre das in diesem Jahr auch nicht möglich gewesen, denn kein Bereich des Gebäudes darf von Besuchern so ohne Weiteres betreten werden. Und so sei man auf die Idee gekommen, den Adventsbasar ins Internet zu verlagern.

Die Produkte sind auf der Homepage des Wohnheims zu sehen. „Interessierte können sich telefonisch bei uns melden, was sie haben wollen“, betont Anja Schwiertz. Sie bekämen dann einen Termin, wann sie die gebastelten Sachen abholen könnten.